РЖД зафиксировали рекордные отгрузки твердого топлива в порты ЮФО и СКФО

В мае 2026 года железнодорожные перевозки каменного угля к причалам Азово-Черноморского бассейна и Каспия взлетели до 2,4 млн тонн, что ровно вдвое превышает объемы годичной давности, сообщает пресс-служба РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Ведерников, Коммерсантъ Фото: Александр Ведерников, Коммерсантъ

Южные портовые мощности стремительно наращивают свою долю в общероссийской структуре экспорта твердого топлива. Согласно оперативным данным пресс-службы РЖД, за последний весенний месяц к стивидорным комплексам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов составы доставили 2,4 млн тонн угольной продукции для зарубежных потребителей. Сопоставление с аналогичным периодом 2025 года выявляет взрывную динамику — прибавка составила 100 процентов.

Маршрутизация грузопотоков, как и прежде, сохраняет ярко выраженный восточный крен. Из суммарного объема в 15,4 млн тонн, проследовавшего в мае по стальной магистрали до морских терминалов, львиная доля пришлась на дальневосточные береговые линии — 9,3 млн тонн. Северо-Западный регион аккумулировал 3,8 млн тонн. Оставшаяся часть — 2,4 млн тонн — ушла на южное направление, и именно юг стал главным драйвером качественных изменений в географии поставок.

Помесячная разбивка демонстрирует устойчивый повышательный тренд. Если в марте текущего года на южные стивидорные компании отгрузили 8 млн тонн, то апрельская статистика зафиксировала уже 8,4 млн тонн. Для сравнения: весенние показатели прошлого года составляли куда более скромные 37 и 51,4 млн тонн соответственно, что подчеркивает масштаб произошедшего рывка. Приведенные цифры наглядно иллюстрируют, что экспортеры всё активнее задействуют альтернативные логистические коридоры, диверсифицируя направления сбыта.

Примечательно, что наращивание физических объемов происходит на фоне ухудшения валютной конъюнктуры. Укрепление рубля относительно апрельских значений примерно на 5% несколько снизило маржинальность зарубежных продаж энергетических марок. Однако текущие расчеты нетбэков — экспортной котировки за вычетом пошлин и транспортной составляющей — остаются стабильно выше средних расценок, зафиксированных в 2025 году. Этот фактор позволяет грузоотправителям сохранять коммерческую мотивацию для расширения присутствия на внешних рынках.

Майская погрузка каменного угля на инфраструктуре монополии в целом выросла почти на пять процентов год к году, достигнув отметки в 28 млн тонн. Что касается общей загрузки магистралей, то за январь–май 2026 года совокупный объем транспортировки составил 458,7 млн тонн, что на 1,4% уступает результату пяти месяцев годичной давности. Перевалка непосредственно в Азово-Черноморском бассейне за отчетный период увеличилась до 108,5 млн тонн (прирост 3,1%), а грузооборот портов Каспия и вовсе показал скачок в 51,7%, преодолев планку в 4,3 млн тонн. В то же время сегмент коксующегося сырья продемонстрировал спад на 11,5%, сократившись до 3,8 млн тонн, тогда как транспортировка каменного угля осталась практически идентичной прошлогодней — 138,4 млн тонн (плюс 0,1%).

Станислав Маслаков