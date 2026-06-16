Три четверти бюджета Ростовской области направили на социальную сферу

Более 75% расходов консолидированного бюджета Ростовской области в первом квартале 2026 года пришлось на социальную сферу. По этому показателю регион вошел в число наиболее социально ориентированных субъектов России. Такие данные содержатся в оперативном докладе Счетной палаты РФ об исполнении консолидированных бюджетов субъектов страны, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно документу, доля социальных расходов в Ростовской области составила 75,3% от общего объема бюджетных расходов. Регион вошел в группу субъектов РФ с наиболее высокой долей финансирования социальной сферы наряду с рядом других регионов страны.

В Счетной палате отмечают, что в целом по стране рост социальных расходов в начале года был связан с увеличением минимального размера оплаты труда, индексацией социальных выплат, реализацией национального проекта «Семья», а также мерами поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

Высокая доля социальных расходов означает, что основная часть бюджетных средств направляется на образование, здравоохранение, социальную поддержку населения, культуру, спорт и другие социально значимые направления.

По итогам первого квартала Ростовская область также вошла в число крупнейших получателей федеральной помощи, получив 19,6 млрд руб. межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Значительная часть этих средств направляется на выполнение социальных обязательств региона.

Эксперты отмечают, что сохранение высокой доли социальных расходов происходит на фоне замедления роста доходов региональных бюджетов. По данным Счетной палаты, в первом квартале 2026 года доходы субъектов РФ выросли лишь на 0,5%, тогда как расходы увеличились на 4,3%.

Ранее Счетная палата также сообщала, что Ростовская область вошла в число регионов, где третий год подряд снижаются поступления налога на прибыль организаций. На этом фоне поддержание социальных расходов остается одним из ключевых приоритетов бюджетной политики региона.

Валерий Климов