Рост поступлений от НДФЛ смягчил падение налогов от прибыли ростовского бизнеса

Рост поступлений налога на доходы физических лиц позволил частично компенсировать снижение доходов от налога на прибыль организаций в бюджетной системе Ростовской области. Такие данные содержатся в оперативном докладе Счетной палаты РФ об исполнении консолидированных бюджетов субъектов страны, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным ведомства, в первом квартале 2026 года поступления налога на прибыль организаций в целом по стране сократились на 11,7%, тогда как сборы НДФЛ выросли на 14,6%. Именно налог на доходы физических лиц обеспечил 87,2% общего прироста доходов региональных бюджетов и стал главным источником роста собственных доходов субъектов РФ.

Для Ростовской области эта тенденция особенно актуальна. Регион вошел в число субъектов со снижением поступлений налога на прибыль организаций. По данным Счетной палаты, по итогам января—марта поступления по этому налогу на Дону сократились на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более того, Ростовская область оказалась в числе 14 регионов страны, где отрицательная динамика по налогу на прибыль сохраняется уже третий год подряд.

Одновременно рост заработных плат поддержал поступления НДФЛ. По данным Росстата, среднемесячная номинальная заработная плата в Ростовской области в первом квартале 2026 года превысила 72 тыс. руб., увеличившись примерно на 15% в годовом выражении. Рост фонда оплаты труда стал одним из факторов увеличения налоговых поступлений от доходов граждан.

В Счетной палате отмечают, что структура доходов региональных бюджетов постепенно меняется. Если год назад доля налога на прибыль в собственных доходах субъектов РФ составляла 28,6%, то к апрелю 2026 года она снизилась до 25,1%. В то же время доля НДФЛ выросла с 28,3% до 32,3%.

Эксперты отмечают, что такая динамика свидетельствует об усилении зависимости бюджетов от доходов населения. Если раньше ключевым источником роста доходов регионов выступала прибыль предприятий, то сейчас эту роль все чаще берет на себя НДФЛ.

Для Ростовской области эта тенденция выглядит особенно заметной на фоне ухудшения финансовых показателей бизнеса. Ранее предприниматели региона называли среди основных проблем снижение спроса, рост издержек, дефицит кадров и высокую стоимость заемных средств. В этих условиях именно поступления от налога на доходы физических лиц помогают поддерживать устойчивость региональной бюджетной системы.

Валерий Климов