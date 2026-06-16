Ростовская область вошла в число крупнейших получателей федеральной поддержки

Ростовская область вошла в число крупнейших получателей межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по итогам первого квартала 2026 года. Такие данные содержатся в оперативном докладе Счетной палаты РФ об исполнении консолидированных бюджетов субъектов страны, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Согласно документу, за январь—март Ростовская область получила из федерального бюджета 19,6 млрд руб. безвозмездных поступлений. По объему федеральной поддержки регион вошел в число крупнейших получателей средств в стране, уступив лишь нескольким субъектам, включая Дагестан (24,1 млрд руб.) и Ставропольский край (21,6 млрд руб.).

Основную часть федеральной помощи Ростовской области составили дотации — 11,5 млрд руб. Еще 4,9 млрд руб. регион получил в виде субсидий, 2,4 млрд руб. — в форме субвенций, а объем иных межбюджетных трансфертов составил около 0,5 млрд руб.

В целом объем безвозмездных поступлений в бюджеты российских регионов по итогам первого квартала достиг 1,16 трлн руб., увеличившись на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основным источником роста стали дотации, объем которых вырос почти на 19%.

Эксперты отмечают, что межбюджетные трансферты остаются важным источником финансирования региональных бюджетов, позволяя субъектам выполнять социальные обязательства и реализовывать инфраструктурные проекты. Для Ростовской области это особенно актуально на фоне высокой доли социальных расходов.

По данным Счетной палаты, на социальную сферу в Ростовской области приходится 75,3% всех расходов консолидированного бюджета. По этому показателю регион входит в число наиболее социально ориентированных субъектов России.

При этом собственные доходы региона также остаются значительными. По данным Федерального казначейства, в распоряжении Ростовской области остается 58,6% всех налогов, собираемых на ее территории. Это один из наиболее высоких показателей среди крупных регионов страны.

Несмотря на существенный объем федеральной поддержки, Ростовская область, как и большинство субъектов РФ, столкнулась с ухудшением поступлений по налогу на прибыль организаций. В первом квартале 2026 года сборы по этому налогу в регионе сократились на 17,8%, а сам Дон вошел в число 14 субъектов страны, где отрицательная динамика сохраняется уже третий год подряд.

Валерий Климов