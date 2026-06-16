Ставропольский «Монокристалл» обратился в суд с заявлением о банкротстве

АО «Монокристалл» направило в Арбитражный суд Ставропольского края заявление о собственном банкротстве. Об этром сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Основанием для обращения акционерного общества в суд с заявлением о собственном банкротстве послужило наличие неисполненных обязательств перед кредиторами на сумму более 14 млрд руб.»,— уточняется в сообщении.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», АО «Монокристалл», производитель искусственных сапфиров из структуры концерна «Энергомера», уведомило кредиторов через Федресурс о намерении обратиться в Арбитражный суд Ставропольского края с заявлением о собственном банкротстве. Компания указала на признаки недостаточности имущества.

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Наталья Шинкарева