«Монокристалл» дал трещину

АО «Монокристалл», производитель искусственных сапфиров из структуры концерна «Энергомера», уведомило кредиторов через Федресурс о намерении обратиться в Арбитражный суд Ставропольского края с заявлением о собственном банкротстве. Компания указала на признаки недостаточности имущества. Финансовое положение ухудшилось на фоне роста заемной нагрузки, сокращения активов, повреждения производственных мощностей в Белгородской области, проблем с сырьем, закрытия европейского рынка и снижения спроса в Азии. Эксперты считают, что уведомление еще не означает неизбежную ликвидацию предприятия, но фиксирует тяжелое состояние сапфирового дивизиона «Энергомеры»; дальнейший сценарий будет зависеть от позиции кредиторов и наличия инвестора, готового сохранить редкое для России высокотехнологичное производство.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

АО «Монокристалл» уведомило кредиторов о намерении обратиться в Арбитражный суд Ставропольского края с заявлением о признании себя несостоятельным. Соответствующее сообщение опубликовано на Федресурсе.

В уведомлении компания указывает на наличие признаков банкротства, предусмотренных законом «О несостоятельности (банкротстве)», а также сообщает о возникновении признаков недостаточности имущества. В качестве кредитора в публикации указан АО «Агрохолдинг Энергомера».

АО «Монокристалл» выступает головной структурой для белгородского завода сапфиров «Монокристалл» и входит в концерн «Энергомера», объединяющий приборостроительные активы, производство синтетических сапфиров и сельскохозяйственные предприятия. Бенефициаром группы является президент концерна Владимир Поляков, контролирующий 86,1% «Энергомеры» и 81,8% завода.

Согласно данным СПАРК-Интерфакс, в 2025 году выручка АО «Монокристалл» составила 1,235 млрд руб., тогда как расходы достигли почти 4 млрд руб. Чистый убыток компании превысил 1,962 млрд руб., а чистые активы снизились до отрицательного значения — минус 1,887 млрд руб.

В аудиторском заключении отмечается, что краткосрочные обязательства предприятия по состоянию на конец 2025 года превышали оборотные активы на 3,707 млрд руб.

При этом активы компании за год сократились с 15,7 млрд до 13,3 млрд руб., а объем краткосрочных заемных средств вырос с 109,9 млн до 5,15 млрд руб. Кредиторская задолженность составила 639,4 млн руб., долгосрочные обязательства — более 9,4 млрд руб.

Одновременно ухудшались и операционные показатели. Запасы компании сократились почти в четыре раза по сравнению с 2021 годом — с 2,16 млрд до 594 млн руб., дебиторская задолженность снизилась более чем вдвое — до 1,44 млрд руб., а объем краткосрочных финансовых вложений уменьшился с 441,6 млн до 5,9 млн руб.

Аудиторы также указали, что компания не создала резерв под обесценение финансовых вложений на сумму 2,748 млрд руб. Кроме того, под сомнение поставлена корректность учета отложенных налоговых активов более чем на 1,97 млрд руб.

На фоне кризиса продолжилось сокращение персонала. Среднесписочная численность сотрудников предприятия снизилась с 1087 человек в 2022 году до 524 человек в 2025-м.

Согласно аудиторскому отчету, руководство компании связывает ухудшение финансового положения с повреждением части производственных мощностей в Белгородской области после обстрелов, перебоями с поставками сырья, закрытием европейского рынка и снижением спроса на электронику в Азии.



Проблемы фиксируются и на уровне всей группы. Доход концерна «Энергомера» в 2025 году составил 151,4 млн руб. Основная выручка формируется за счет управления дочерними структурами: 112,3 млн руб. поступило от завода электроприборов «Энергомера», 21,8 млн руб. — от «Монокристалла», еще 22,1 млн руб. обеспечили сельхозпредприятия «Победа» и «Хлебороб».

При этом итоговый убыток концерна достиг 2,12 млрд руб. Дополнительным фактором риска аудиторы называют долговую нагрузку группы: объем поручительств по кредитам других компаний холдинга достиг 10,63 млрд руб.

По данным СПАРК, «Монокристалл» имеет семь дочерних структур, три филиала, восемь лицензий, более 30 действующих сертификатов и деклараций, а также несколько зарегистрированных товарных знаков и патентов.

По мнению управляющего партнера компании Vita Liberta Сергея Конона, публикация уведомления может быть связана не только с тяжелым финансовым положением компании, но и с обязанностью менеджмента действовать в рамках законодательства о банкротстве.

«Само уведомление — это пока еще не банкротство, а сигнал рынку и кредиторам: «мы готовимся подавать заявление». По закону между такой публикацией и обращением в суд должен пройти определенный срок. Это предусмотрено, чтобы кредиторы успели среагировать. Дальше компания идет в арбитражный суд, тот в течение нескольких дней решает, принимать заявление или нет, и назначает первое заседание»,— говорит управляющий партнер компании Vita Liberta Сергей Конон.

По словам эксперта, для крупных промышленных предприятий первым этапом обычно становится процедура наблюдения, в рамках которой временный управляющий анализирует финансовое состояние компании, формирует реестр требований кредиторов и готовит материалы для суда. Уже после этого кредиторы и арбитраж решают, есть ли смысл пытаться сохранить предприятие через реструктуризацию или речь пойдет о распродаже имущества.

Господин Конон отмечает, что руководитель компании по закону обязан подать заявление о банкротстве при наличии признаков неплатежеспособности. В противном случае менеджмент может столкнуться с риском личной ответственности по долгам предприятия.



«Закон предусматривает несколько вариантов выхода: мировое соглашение, внешнее управление, реструктуризацию долгов. Но если смотреть на российскую практику, большинство процедур заканчиваются распродажей имущества. Реабилитационные процедуры применяются единично»,— отмечает Сергей Конон.

По его словам, шанс на сохранение «Монокристалла» связан, прежде всего, с уникальностью самого производства.

«Производство искусственных сапфиров подобного уровня в стране, по сути, одно, и компетенции копились десятилетиями. Потерять их легко, восстановить почти невозможно»,— полагает эксперт.



Сергей Конон считает, что наиболее вероятным сценарием может стать глубокая реструктуризация с возможной сменой собственника, разделением бизнеса на отдельные структуры или продажей сапфирового направления новому промышленному инвестору. По его мнению, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть, прежде всего, от позиции крупнейших банков-кредиторов и наличия игроков, заинтересованных в сохранении технологий.

«Если быстро не появится новый владелец с ресурсами, рынок рискует потерять не просто отдельный завод, а одно из немногих высокотехнологичных производств мирового уровня в российской промышленности»,— заключает Сергей Конон.

По мнению руководителя направления корпоративных финансов «ФинРиск-Аналитика» Марины Сизовой, ключевой вопрос в ситуации с «Монокристаллом» связан со способностью группы сохранить производственный контур и денежный поток внутри холдинга.

«Важно понимать, что речь идет не об изолированном предприятии, а о части диверсифицированной группы. У “Энергомеры” остаются работающие направления — приборостроение и агробизнес, которые продолжают генерировать выручку и поддерживать ликвидность холдинга»,— отмечает госпожа Сизова.

По ее словам, дополнительную сложность создает специфика самого рынка искусственных сапфиров, зависящего от глобального спроса на электронику и экспортных поставок.

«Сапфировое производство — капиталоемкий бизнес с длинным инвестиционным циклом и высокой зависимостью от внешних рынков. После закрытия европейского направления компания лишилась значительной части заказов, а часть производственных мощностей была повреждена после обстрелов в Белгородской области. При этом быстро сократить издержки в такой отрасли сложно: оборудование дорогостоящее, а технологические процессы непрерывны»,— говорит эксперт.

По оценке госпожи Сизовой, решающим фактором станет позиция банков-кредиторов и готовность собственников продолжать финансирование сапфирового направления.



«Если кредиторы будут заинтересованы в сохранении производственного комплекса как действующего бизнеса, наиболее вероятным сценарием станет финансовое оздоровление или реструктуризация долгов. Для банков работающий высокотехнологичный актив зачастую ценнее, чем распродажа имущества по частям»,— считает госпожа Сизова.

Роман Лаврухин