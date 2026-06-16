Завершено следствие по делу главреда Telegram-канала Baza Трифонова

СКР завершил предварительное следствие по делу главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и продюсера канала Татьяны Лукьяновой. Сейчас заканчивается ознакомление с материалами уголовного дела. Об этом рассказал ТАСС адвокат главного редактора Алексей Михальчик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный редактор Baza Глеб Трифонов

Фото: Ефим Брянцев, Коммерсантъ Главный редактор Baza Глеб Трифонов

Фото: Ефим Брянцев, Коммерсантъ

Журналистов обвиняют в покупке служебной информации у полицейских. По версии следствия, фигуранты передали взятки примерно на 300 тыс. руб. полицейским из Краснодара, Красноярска и Белгорода. Оба сотрудника Baza признали вину, с сентября 2025 года они находятся под домашним арестом.

3 июня суд в Москве приговорил к пяти годам колонии одного из получателей взяток: бывшего краснодарского полицейского Александра Аблаева. Ему также назначили штраф 670 тыс. руб. и запретили занимать должности в органах внутренних дел на четыре года. Дела против других экс-правоохранителей — Александра Селиванова и Сергея Ковалева — передали в Белгород и Красноярск соответственно. Все трое полицейских также признали вину.

Подробнее о деле — в материале «Журналистов вернули на Baza».

Никита Черненко