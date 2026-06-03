Бывший полицейский получил пять лет колонии по делу о взятках от главреда Baza

Савеловский районный суд Москвы признал бывшего краснодарского полицейского Александра Аблаева виновным в превышении полномочий и получении взятки от журналистов Telegram-канала Baza, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Мосгорсуда. Его приговорили к пяти годам колонии и штрафу в 670 тыс. руб.

Александра Аблаева лишили звания майора полиции. Ему также запретили занимать должности в органах внутренних дел на четыре года после освобождения.

Осужденный проходит по делу главного редактора и продюсера Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и Татьяны Лукьяновой. Следствие считает, что Аблаев и еще двое полицейских получили от журналистов деньги за эксклюзивную информацию для публикаций. Их дела передали в региональные суды: Александра Селиванова — в Белгород, Сергея Ковалева — в Красноярск.

Глеб Трифонов и Татьяна Лукьянова признали вину по делу о покупке служебной информации. В сентябре 2025 года их перевели под домашний арест. В марте 2026 года суд продлил меру пресечения до 20 июня.