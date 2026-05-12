Дело полицейского, обвиняемого во взятках от журналистов Baza, передают в Белгород

Савеловский суд Москвы передал уголовные дела двух бывших сотрудников полиции, обвиняемых в получении взяток от журналистов Telegram-канала Baza, в другие регионы. Александра Селиванова будут судить в Белгороде, а Сергея Ковалева — в Красноярске. Информацию о передаче дел ТАСС подтвердили в пресс-службе Мосгорсуда.

Решение о переносе подсудности было принято постановлениями от 8 и 16 апреля 2026 года. Дело Селиванова направлено в Октябрьский райсуд Белгорода, дело Ковалева — в Центральный райсуд Красноярска.

По версии следствия, обвиняемые получали деньги от главного редактора Baza Глеба Трифонова и его коллеги Татьяны Лукьяновой за информацию для публикаций в Telegram-канале.

Оба экс-полицейских признали свою вину и активно сотрудничают со следствием. В связи с этим они были уволены из правоохранительных органов. О задержании фигурантов стало известно в июле 2025 года.

