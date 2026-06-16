В Пушкине восстановили исторические плотины Екатерининского парка XVIII века

Музей-заповедник «Царское Село» завершил первую за последние шесть десятилетий реставрацию плотин на Верхних прудах Екатерининского парка. Гидротехнические сооружения, построенные по проекту Ивана Герарда в 1770–1779 годах, приводили в порядок 14 месяцев за счет собственных средств музея. Перед началом работ их состояние было признано неудовлетворительным, сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Плотины на Верхних прудах — один из старейших гидротехнических объектов паркового ансамбля Царского Села

Фото: Пресс-служба музея-заповедника «Царское Село» Плотины на Верхних прудах — один из старейших гидротехнических объектов паркового ансамбля Царского Села

Фото: Пресс-служба музея-заповедника «Царское Село»

Текст новости: Научно-проектную документацию в 2023–2024 годах разработал центр «Специалист», работы велись по разрешению КГИОП. Ранее в Петербурге также отреставрировали фасады Владимирского собора в Кронштадте и Казанской церкви в Зеленогорске

Кирилл Конторщиков

Кирилл Конторщиков