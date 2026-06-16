В Петербурге снимут ограничения для собак-спасателей и поводырей

Комиссия по экологии Заксобрания обсудила поправки к закону о содержании собак. Для животных, участвующих в аварийно-спасательных работах, и собак-проводников отменяются требования о наморднике, поводке, а также запрет на выгул двух и более особей. Поводырям также разрешат находиться на детских и спортивных площадках, сообщают «Санкт-Петербургские Ведомости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поводырям разрешат находиться на детских и спортивных площадках

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Поводырям разрешат находиться на детских и спортивных площадках

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

«Собака-спасатель не должна находиться на поводке — она должна искать пострадавших. А проводник должен иметь возможность сопровождать инвалида по зрению везде»,— пояснил глава комиссии Алексей Макаров.

Поправки подготовлены после полугода правоприменительной практики. Ранее инициативу уже вносила группа депутатов во главе с Четырбоком, теперь документ проходит стадию утверждения. Ожидается, что новые нормы вступят в силу до конца года.

Кирилл Конторщиков