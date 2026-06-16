В Мурманской области ввели новый стандарт записи к врачу

Власти Мурманской области запустили новый стандарт единого расписания в поликлиниках, чтобы исключить очереди и «ловлю» номерков. Половина талонов публикуется в 8:00, остальные — случайным образом с 12:00 до 13:00. Не менее 15% слотов выделено на вечернее время, организованы рабочие субботы. Доля неявок ранее достигала 25%, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран в поликлиниках размещены QR-коды для прямой записи

Фото: Бобкова Анна, Коммерсантъ в поликлиниках размещены QR-коды для прямой записи

Фото: Бобкова Анна, Коммерсантъ

Как сообщил замгубернатора — министр здравоохранения Дмитрий Панычев, в поликлиниках размещены QR-коды для прямой записи, а операторы колл-центров обязаны информировать пациентов о свободных номерках в вечерние часы и выходные. Кроме того, в шесть раз увеличено количество выездов «Поездов здоровья» — с 4 до 25, на 60% снижена нагрузка на детских неврологов в Мурманске, что позволило принять дополнительно более 1200 детей. Ранее в регионе также запустили цифровой сервис для сокращения очередей к узким специалистам. Реформа проводится по поручению губернатора Чибиса.

Кирилл Конторщиков