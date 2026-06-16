В Петрозаводске волонтеры подключились к поискам двух пропавших сестер

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» начал поиски двух девочек 7 и 12 лет, пропавших в Петрозаводске 15 июня. Сестры ушли из дома около 17:00, в последний раз их видели с 20:00 до 21:00 того же дня на карьере в микрорайоне Ключевая в компании других несовершеннолетних. Заявка в отряд поступила 16 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Девочки ушли из дома около 17:00 15 июня

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Девочки ушли из дома около 17:00 15 июня

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе поискового отряда в Карелии, сейчас идет сбор информации и формирование поисковых групп. Ранее МВД по республике Карелия объявило в розыск сестер 2014 и 2019 годов рождения. Местонахождение детей до настоящего времени неизвестно. Всех, кто располагает какой-либо информацией о девочках, просят обращаться в полицию или по телефону горячей линии отряда.

Кирилл Конторщиков