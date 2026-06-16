Вологодская область с сентября повысит оклады учителям и воспитателям
Губернатор Георгий Филимонов объявил о повышении с сентября должностных окладов педагогам школ, воспитателям, преподавателям и мастерам колледжей и техникумов. Рост составит 10%. Средний оклад учителя в регионе достигнет 17,1 тыс. рублей, что, по словам главы региона, выше, чем в ряде соседних субъектов.
Средний оклад учителя в регионе достигнет 17,1 тыс. рублей
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«В этом году даже с учетом непростой ситуации с доходной частью бюджета на 10% увеличим должностные оклады»,— заявил господин Филимонов по итогам профильного часа.
По данным правительства области, в системе образования Вологодчины работают свыше 21,4 тыс. педагогических работников, фонд оплаты труда в 2026 году вырос до 21,6 млрд рублей (годом ранее — 20,3 млрд).