Ленобласть создаст механизм помощи обманутым застройщикам частных домов
Вице-губернатор Барановский поручил разобрать каждый договор с недобросовестными подрядчиками, из-за которых люди остались без жилья и с долгами. Особое внимание — 1316 ипотечным договорам с подрядчиками. Власти запросят банки и проверят, кто допустил строителей к работе, пишет online47.
Власти запросят банки и проверят, кто допустил строителей к работе
Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ
Госстройнадзор соберет документы по каждому случаю, проследит движение денег и проверит аккредитацию подрядчиков. Ранее в регионе уже ужесточали контроль за застройщиками. Механизм защиты граждан планируют запустить в ближайшие месяцы.