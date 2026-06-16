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Ленобласть создаст механизм помощи обманутым застройщикам частных домов

Вице-губернатор Барановский поручил разобрать каждый договор с недобросовестными подрядчиками, из-за которых люди остались без жилья и с долгами. Особое внимание — 1316 ипотечным договорам с подрядчиками. Власти запросят банки и проверят, кто допустил строителей к работе, пишет online47.

Власти запросят банки и проверят, кто допустил строителей к работе

Власти запросят банки и проверят, кто допустил строителей к работе

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Власти запросят банки и проверят, кто допустил строителей к работе

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Госстройнадзор соберет документы по каждому случаю, проследит движение денег и проверит аккредитацию подрядчиков. Ранее в регионе уже ужесточали контроль за застройщиками. Механизм защиты граждан планируют запустить в ближайшие месяцы.

Кирилл Конторщиков

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