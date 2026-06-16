Ленобласть создаст механизм помощи обманутым застройщикам частных домов

Вице-губернатор Барановский поручил разобрать каждый договор с недобросовестными подрядчиками, из-за которых люди остались без жилья и с долгами. Особое внимание — 1316 ипотечным договорам с подрядчиками. Власти запросят банки и проверят, кто допустил строителей к работе, пишет online47.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти запросят банки и проверят, кто допустил строителей к работе

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Власти запросят банки и проверят, кто допустил строителей к работе

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Госстройнадзор соберет документы по каждому случаю, проследит движение денег и проверит аккредитацию подрядчиков. Ранее в регионе уже ужесточали контроль за застройщиками. Механизм защиты граждан планируют запустить в ближайшие месяцы.

Кирилл Конторщиков