В Крыму отказались от регулярного включения сирен из-за частых пролетов БПЛА

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что на территории республики было принято решение не включать системы оповещения по каждому пролету БПЛА. В эфире «Крым 24» он объяснил, что из-за частоты маршрутов сигналы тревоги звучали бы до 22 часов в сутки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам Олега Крючкова, беспилотники, летящие в сторону Краснодарского края и акватории Черного моря, часто проходят через территорию Крыма. В случае включения сигнала тревоги при каждом таком пролете сирены на полуострове работали бы почти круглосуточно, считает советник главы республики.

Власти Крыма приняли решение ввести альтернативную меру оповещения населения об угрозах. Речь идет об уведомлениях на ресурсах МЧС России и об SMS-оповещениях. Такой принцип работы с населением, как отметил Олег Крючков, позволяет своевременно информировать граждан о возможной угрозе, избегая психологического воздействия из-за постоянных звуков сирен.

Сирены в Крыму решили включать только в случае прямой угрозы по конкретным районам или объектам.

Кристина Мельникова