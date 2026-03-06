Суд вышел на пляж

Кировский районный суд Екатеринбурга заслушал гособвинителя по уголовному делу в отношении председателя союза женщин Свердловской области Ирины Чемезовой, бывшей супруги экс-вице-губернатора Олега Чемезова. Ей предъявлены обвинения в двух эпизодах мошенничества с грантами областного департамента туризма на общую сумму почти 15 млн руб. Госпожа Чемезова вину не признала, ее защита утверждает, что доказательства были собраны незаконно, а гранты были использованы по назначению.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Чемезова на заседании суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ирина Чемезова на заседании суда

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ирина Чемезова обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц и по предварительному сговору), сейчас она находится под домашним арестом. В деле фигурирует неустановленное лицо, которое, по версии следствия, было ее сообщником.

По утверждению гособвинителя, сообщник в 2023 году нашел участок в Невьянском районе у озера Таватуй, который планировалось включить в заявку на грант. Сотрудники ООО «Новый мир», которым владеет Ирина Чемезова, направили заявку на получение гранта в 4,2 млн руб. в областной департамент туризма. Обвинение считает, что предоставленные в ней сведения были заведомо ложными и ввели сотрудников департамента, включая его главу Эльмиру Туканову, в заблуждение. Бюджетные средства были перечислены на счет компании.

Ирина Чемезова владеет ООО «Новый мир» с марта 2023 года, следует из данных системы «Спарк», хотя само общество зарегистрировано в 2007 году и успело сменить нескольких владельцев. Компания занималась обустройством пляжа Tava на озере Таватуй, который открылся в 2025 году. Руководителем компании до февраля 2024 года была Ксения Тарасова, затем эту должность заняла сама Ирина Чемезова. В 2024 году у компании не было ни расходов, ни доходов, чистый убыток составил 90 тыс. руб., следует из отчетности.

В 2024 году компания получила второй грант на сумму 10,7 млн руб. При этом, как утверждает сторона защиты, во время выполнения работ возникла экономия, поэтому 1,8 млн руб. «Новый мир» перечислил обратно на счет дептуризма.

По версии обвинения, Ирина Чемезова дала поручение бухгалтеру компании предоставлять отчеты о выполнении мероприятий по грантам, а соучастник помог ей избежать контрольных мероприятий департамента туризма.

Следствие считает, что проекты, на которые выделялись гранты, не были реализованы на участке, который указан в заявке. Хотя пляж, детская и спортивная зона были построены, они не соответствовали нормам ГОСТ и СанПиН, а значит, отдыхать на них на самом деле было нельзя. Обвинение полагает, что созданную инфраструктуру Ирина Чемезова собиралась использовать «в личных целях».

Обвиняемая вину не признала, а дело назвала сфабрикованным.

«Полностью все отчеты были сданы в срок, все сделано. Намерения не исполнять у меня не было. И когда все это началось, я реально была в очень большом шоке. Это нанесло урон моей семье, моим детям, моему здоровью, моей репутации»,— сказала Ирина Чемезова.

Ее адвокат Михаил Яшин заявил, что доказательства по уголовному делу были собраны в нарушение правил, а проверка департамента туризма прошла уже после возбуждения уголовного дела. Адвокат добавил, что оперативно-разыскные действия в отношении Ирины Чемезовой и ее экс-супруга Олега Чемезова начались в ноябре 2023 года, задолго до возбуждения уголовного дела.

Защита обратила внимание суда на то, что похитить средства Ирина Чемезова не могла, так как они были потрачены на строительство туристической инфраструктуры. Выявленное проверкой несоответствие требованиям к пляжу — это отсутствие нескольких информационных стендов, а также раздевалок и ногомойников. При этом на базу отдыха все равно приезжали туристы, утверждает адвокат.

Позиция защиты заключается в том, что дело должно рассматриваться в арбитражном суде, поскольку речь идет о несоблюдении условий соглашения, а не о мошеннических действиях. Возбуждение уголовного дела Михаил Яшин назвал «криминализацией обычной предпринимательской деятельности».

Суд рассмотрел ходатайство стороны защиты о прекращении уголовного дела и отклонил его. Следующее судебное заседание состоится 18 марта.

Компания Ирины Чемезовой подала уже два арбитражных иска к департаменту туризма Свердловской области. В октябре она просила признать недействительным акт проверки деятельности организации, оформленный департаментом. Свердловский арбитражный суд оставил иск без движения. Во втором иске, поданном в декабре, ООО «Новый мир» требует «признать исполненными условия соглашения» компании и дептуризма.

В июле 2025 года департамент туризма направил иски на общую сумму 183 млн руб. к компаниям, получавшим гранты ведомства в 2023 и 2024 годах. Грантополучателей, которые задержали строительство туристических объектов, просили вернуть субсидии в полном объеме и выплатить штраф, соотносимый с ними по размеру. По большинству из них рассмотрение уже завершилось, требования департамента были отклонены.

Анна Капустина