Экс-вице-губернатор вышел на пляж

На очередном заседании в Кировском районном суде Екатеринбурга по уголовному делу председателя союза женщин Свердловской области Ирины Чемезовой, обвиняемой в мошенничестве с грантами областного департамента туризма, в качестве свидетеля выступил ее бывший супруг, экс-вице-губернатор Олег Чемезов. Он рассказал, что никогда с ней не обсуждал вопросы бизнеса из-за возможного конфликта интересов. По его словам, Ирина Чемезова могла реализовать проект и за свои деньги, но она хотела показать, как государство поддерживает предпринимателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Бывшая супруга экс-вице-губернатора Олега Чемезова Ирина Чемезова обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц и по предварительному сговору). По версии следствия, она владеет ООО «Новый мир», которое в 2023-2024 годах получило два гранта департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области на общую сумму около 15 млн руб. на обустройство пляжа Tava на озере Таватуй в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Обвинение считает, что проекты, на которые выделялись бюджетные средства, не были реализованы на том участке, который был указан в заявке. Несмотря на то, что пляж, детская и спортивная зона были построены в срок, они не соответствовали нормам ГОСТ и СанПиН, а значит, отдыхать на них на самом деле было нельзя. Обвинение полагает, что созданную инфраструктуру Ирина Чемезова собиралась использовать «в личных целях». По версии следствия, она действовала вместе с неустановленным сообщником, который подобрал ей пустующий участок у озера Таватуй.

В понедельник, 8 июня, на процессе в качестве свидетеля выступил Олег Чемезов. На большую часть вопросов гособвинителя, касающихся деятельности «Нового мира» он ответил отрицательно.

По его словам, когда он стал чиновником, то договорился с Ириной Чемезовой, что они не будут обсуждать проекты подсудимой, так как это ведет к нарушению законодательства.

Олег Чемезов пояснил суду, что ничего не знал о датах благоустройства пляжа, о подрядчиках и о самом проекте. По его словам, этими вопросами занималась исключительно Ирина Чемезова, он лишь мог дать незначительные советы. Олег Чемезов пояснил, что пару раз с семьей посещал пляж, где видел, как тракторы рыли траншеи и устанавливали сваи, пока бывшая супруга общалась с подрядчиками.

Он добавил, что Ирина Чемезова вполне могла выполнить работы за личные деньги, но она выбрала путь сотрудничества с государством, поскольку была уверена, что ей, как предпринимателю, помогут.

«Она хотела показать, как национальные проекты помогают бизнесу. Она всегда была ответственным человеком. То, что сейчас происходит — бессмысленно. Вроде нужно предпринимателей поддерживать, а это уголовное дело — антигосударственная деятельность»,— подчеркнул Олег Чемезов.

Ирина Чемезова с 18 сентября 2025 года находится под домашним арестом. Вину она не признала. Ее защита утверждает, что несоответствие нормам ГОСТ и СанПиН, а также отсутствие карты проекта являются несущественными нарушениями и их можно устранить в короткий срок.

Следующее заседание назначено на 9 июня.

Олег Чемезов сам является фигурантом уголовного дела о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) вместе с бизнесменом Алексеем Бобровым, топ-менеджером «Корпорации СТС» Татьяной Черных и бывшим главой АО «Объединенная теплоснабжающая компания» (ОТСК, которое является дочерним предприятием «Облкоммунэнерго», изъято в доход государства) Антоном Боликовым. Дело было возбуждено по фактам хищений бюджетных средств при исполнении концессионных соглашений. Ранее Олег Чемезов фигурировал в исках от Генпрокуратуры по изъятию в доход РФ имущества Артема Бикова и Алексея Боброва, включая «Облкоммунэнерго» и «Корпорацию СТС». По мнению надзорного ведомства, чиновник осуществлял «шефство» над их холдингом.

Олег Чемезов работал в правительстве Свердловской области с марта 2019 года, спустя два года занял пост вице-губернатора, где курировал вопросы финансов, налогов, тарифов, информационной и внутренней политики. Он был освобожден от должности 25 сентября 2025 года, а через несколько дней был задержан после допроса. Изначально его заключили под стражу, однако в конце декабря суд изменил меру пресечения на домашний арест. Как сообщал «Ъ-Урал», причиной стало ухудшившееся здоровье: врачи выявили у него рецидив серьезной болезни. Вину он не признал.

Артем Путилов