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Мурманская область опустилась на 48-е место в экономическом рейтинге регионов

Мурманская область заметно ухудшила позиции в рейтинге социально-экономического положения российских регионов по итогам исследования «РИА Новости». За год регион потерял шесть строчек и занял 48-е место. Лидерами остаются Москва, Петербург, Татарстан и Московская область, пишут «РИА Новости».

Эксперты оценивали субъекты РФ по уровню доходов населения

Эксперты оценивали субъекты РФ по уровню доходов населения

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Эксперты оценивали субъекты РФ по уровню доходов населения

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Эксперты оценивали субъекты РФ по уровню доходов населения, состоянию рынка труда, качеству жизни и другим параметрам. Несмотря на падение в общем рейтинге, Мурманская область сохраняет сильные позиции по показателям материального благополучия — ранее она входила в первую десятку регионов по этому критерию.

Кирилл Конторщиков

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