Мурманская область опустилась на 48-е место в экономическом рейтинге регионов
Мурманская область заметно ухудшила позиции в рейтинге социально-экономического положения российских регионов по итогам исследования «РИА Новости». За год регион потерял шесть строчек и занял 48-е место. Лидерами остаются Москва, Петербург, Татарстан и Московская область, пишут «РИА Новости».
Эксперты оценивали субъекты РФ по уровню доходов населения
Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ
Эксперты оценивали субъекты РФ по уровню доходов населения, состоянию рынка труда, качеству жизни и другим параметрам. Несмотря на падение в общем рейтинге, Мурманская область сохраняет сильные позиции по показателям материального благополучия — ранее она входила в первую десятку регионов по этому критерию.