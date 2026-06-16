«Алые паруса — 2026» пройдут с единой сценой на всей Дворцовой площади

Праздник выпускников «Алые паруса — 2026» пройдет в Петербурге 27 июня. Дворцовая площадь впервые превратится в единое сценическое пространство, где зрители станут соавторами многослойной истории о мечте. Ведущие будут полноценными участниками концерта, а сцена охватит практически всю площадь, сообщает «Пятый канал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зрителей проведут через историю о выборе пути и силе мечты

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Зрителей проведут через историю о выборе пути и силе мечты

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Концерт развернется как путешествие: от первых шагов к мечте до ее воплощения. Ранее сообщалось, что праздник пройдет в закрытом формате с доступом только по пригласительным билетам. Мероприятие традиционно включает свето-пиротехническое шоу и проход брига по Неве. Организаторы обещают, что выпускники увидят «Город мечтателей» во всей красе.

Кирилл Конторщиков