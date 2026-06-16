Вода в Ленобласти остыла до +17–18 градусов после дождей

Ведущий синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что вода в реках и крупных водоемах Ленинградской области пока не достигает комфортных для массового купания значений. На прошлой неделе она прогрелась до +18…+20 градусов, но похолодание и дожди остановили дальнейший прогрев. Сейчас в Неве и у Кронштадта — +17 градусов, в Лисьем Носу — +18.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В небольших озерах и карьерах вода может быть теплее на несколько градусов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В небольших озерах и карьерах вода может быть теплее на несколько градусов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Даже в Лисьем Носу, где наиболее мелко и вода успевала прогреться до +21 гр. в теплый период, всего +18 гр. По рекам Ленинградской области, даже на востоке, температура воды всего +17…+18 гр.»,— подчеркнул господин Колесов. Он уточнил, что в небольших озерах и карьерах вода может быть теплее на пару-тройку градусов.

Кирилл Конторщиков