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На дорогах Вологодской области за выходные задержали 57 нетрезвых водителей

В Вологодской области с 11 по 14 июня в ходе профилактических рейдов сотрудники Госавтоинспекции выявили 57 водителей с признаками опьянения. Проверки проводились совместно с передвижными пунктами медосвидетельствования.

Жителей региона призывают сообщать о нетрезвых водителях и других опасных нарушениях через чат-бот «ЗаБезопасность35»

Жителей региона призывают сообщать о нетрезвых водителях и других опасных нарушениях через чат-бот «ЗаБезопасность35»

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Жителей региона призывают сообщать о нетрезвых водителях и других опасных нарушениях через чат-бот «ЗаБезопасность35»

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Кроме того, инспекторы остановили 107 водителей без прав, выявили 476 случаев непристегнутых ремней безопасности и 127 нарушений правил перевозки пассажиров, включая 50 случаев перевозки детей с нарушениями.

Жителей региона призывают сообщать о нетрезвых водителях и других опасных нарушениях через чат-бот «ЗаБезопасность35», по номеру 112 или в сообществе «Дорожный стражник 35». За каждое подтвержденное сообщение предусмотрено вознаграждение в размере 15 тыс. рублей.

Кирилл Конторщиков

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