Арбитраж в Гааге признал суверенитет РФ над Азовским морем и Керченским проливом

Постоянная палата третейского суда (ППТС) в Гааге вынесла окончательное решение по десятилетнему арбитражному спору между Россией и Украиной о правах прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря вокруг Крыма. Состав из пяти независимых арбитров из Алжира, Великобритании, Мексики, России и Республики Корея завершил разбирательство единогласной победой Российской Федерации, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Арбитраж отверг попытки Киева оспорить суверенитет России над Крымским полуостровом и прилегающими морскими пространствами. Требования Украины о возврате контроля над углеводородными, рыбными и иными ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья, а также о выплате каких-либо компенсаций и репараций признаны необоснованными. По данным МИД РФ, провалилось и стремление объявить Керченский пролив международным с правом прохода военных кораблей — впервые в юридически обязательном решении зафиксирован статус пролива и Азовского моря как внутренних вод, составляющих суверенную государственную территорию.

Отклонено требование признать провозглашение российского суверенитета над всем Азовским морем после вхождения в состав России Донбасса, Запорожской и Херсонской областей нарушением международного права. В решении подчеркивается, что ничто не препятствует России осуществлять суверенитет, суверенные права и юрисдикцию в этих морских пространствах.

Утверждения украинской стороны о том, что Крымский мост якобы мешает судоходству, признаны необоснованными, а требование о демонтаже моста — отклонено. Возведение Крымского моста, переход под российскую юрисдикцию плавучих буровых платформ и пограничные проверки судов в Керченском проливе не противоречат Конвенции ООН по морскому праву. Также полностью соответствующим Конвенции признано временное ограничение Россией прохода иностранных государственных судов и военных кораблей в ряде районов Черного моря с апреля по октябрь 2021 года.

Кроме того, отклонены все обвинения в нарушении Россией обязательств по сохранению подводного культурного наследия и нанесении ущерба экологии, с указанием на наличие в России эффективной системы экологического мониторинга.

Единственный эпизод, по которому арбитраж поддержал позицию Украины,— неполное соблюдение порядка оценки воздействия на окружающую среду при строительстве Крымского моста, энергомоста и газопровода. По мнению суда, экспертиза проводилась в сжатые сроки и не охватила все сезоны, а ее результаты не были должным образом опубликованы. При этом арбитраж указал на невыполнение Украиной собственных обязательств по международному сотрудничеству в защите морской среды и констатировал: сжатые темпы работ были вызваны гуманитарной необходимостью снабжения двухмиллионного населения Крыма жизненно важными ресурсами в условиях блокады полуострова. Строительство Крымского моста и сопутствующей инфраструктуры не нанесло вреда природе.

В решении отмечается, что в связи с этим, «предоставив данное декларативное средство правовой защиты, нет необходимости принимать решение о прекращении действий, уверениях или гарантиях неповторения или репарациях». Российская сторона выражает удовлетворение итогами арбитражного разбирательства.

Елизавета Ершова