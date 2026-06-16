На Кубани горит нефтебаза после атаки БПЛА
Падение обломков беспилотного летательного аппарата привело к возгоранию на нефтебазе в станице Полтавской Красноармейского района Краснодарского края. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По уточненной информации, погибших и пострадавших в результате происшествия нет.
К тушению пожара привлечены 32 специалиста и семь единиц специализированной техники. Работы продолжаются.
В связи с произошедшим временно перекрыто дорожное движение на участке трассы между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским.
На месте работают оперативные и экстренные службы.