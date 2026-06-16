Одна сеть АЗС продолжит продавать бензин по QR-кодам 16 июня в Севастополе

Продажа топлива 16 июня в сети АЗС «ТЭС» в Севастополе будет по QR-кодам, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram. На двух точках сети будет действовать свободная продажа топлива.

По информации главы региона, на всех АЗС сети в свободной продаже останется дизтопливо «Ультра». Ограничение, разрешающее заправить до 20 л в одну машину, продолжит действовать. Заправить топливо можно только в машину, продажа бензина в канистру запрещена.

Для того чтобы получить QR-код, необходимо перейти в бот в мессенджере «Макс». Коды, полученные 15 июня, действуют с 9:00 до 21:00 16 июня.

Дефицит автомобильного топлива в Крыму возник из-за логистических проблем, вызванных атаками ВСУ на трассу Р-280 «Новороссия», идущую в Крым через новые регионы. В прошлом месяце власти Запорожской области сообщали, что ВСУ сбрасывают на трассу мины. Свободную продажу топлива в Севастополе остановили в начале июня.

О падении турпотока в Крым в условиях дефицита топлива — в материале «Ъ» «Турпоток огибает полуостров».