Судебные приставы опечатали портовые краны в Темрюке из-за коррозии и тормозов

Темрюкский районный суд по иску транспортной прокуратуры постановил прекратить функционирование трех портальных кранов в морской гавани Темрюка до приведения механизмов в безопасное состояние.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Исполнительное производство в отношении стивидорной компании возбудило районное отделение Федеральной службы судебных приставов. Сотрудники ведомства наложили пломбы на оборудование, а инспекционные рейды подтвердили, что грузоподъемные машины полностью обездвижены.

Катализатором судебного разбирательства стали результаты ревизии, инициированной Новороссийской транспортной прокуратурой. Специалисты обнаружили критические дефекты, угрожающие жизни персонала и сохранности грузов. В акте проверки зафиксирована сквозная коррозия несущих металлоконструкций, которая существенно снизила запас прочности сооружений. Кроме того, механизмы эксплуатировались без анемометров — устройств, критически важных для мониторинга скорости ветра при высотных работах в прибрежной зоне. Ряд узлов, включая тормозные системы, находился в откровенно неработоспособном виде.

Сейчас владелец перегрузочной техники выполняет комплекс восстановительных мероприятий. Ведомственная пресс-служба уточнила, что возврат кранов в технологический процесс состоится исключительно после инструментальной верификации всех ремонтных работ. До того момента, пока эксперты не подтвердят нормативное состояние металла, исправность стопорных устройств и наличие метеоприборов, доступ к агрегатам останется заблокированным.

Станислав Маслаков