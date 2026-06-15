Еврокомиссия начала переговоры о вступлении Украины в ЕС

Евросоюз и Украина официально запустили переговоры о вступлении страны в ЕС на межправительственной конференции в Люксембурге. Еще одним претендентом на членство в ЕС стала Молдавия, сообщает пресс-служба Еврокомиссии. Обе страны официально стали кандидатами на вступление в ЕС в 2022 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Венгрия сняла вето на вступление Украины в ЕС 13 июня. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр тогда заявил, что этот процесс может затянуться на долгие годы, как у Черногории, которая стала официальным претендентом еще в 2012 году, но пока так и не завершила процедуру. В 2024 году Евросоюз начал переговоры с Украиной и Молдавией, но Виктор Орбан наложил вето на начало фактического процесса для Киева.

В декабре 2025 года Украина и Еврокомиссия согласовали план из 10 пунктов, которые стране необходимо выполнить для вступления в ЕС. Как писал The Guardian, в основном они касаются борьбы с коррупцией. По мнению опрошенных изданием европейских официальных лиц, сейчас Киев выполнил лишь 15% от обещанных реформ. Соглашение предусматривает обширные поправки к Уголовно-процессуальному кодексу страны, укрепление независимости НАБУ и САП (антикоррупционных органов), а также реформу процедур назначения судей и прокуроров.

О процессе вступления Украины в ЕС читайте в материале «Украине придержат дверь».