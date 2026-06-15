Два петербургских вуза запустят пилотный отказ от Болонской системы

Горный университет и Государственный морской технический университет станут участниками пилотного проекта по переходу на традиционную российскую модель образования. Коммерческий прием будет проходить по новым правилам с ограничениями по направлениям, а выпускники колледжей смогут поступать без ЕГЭ — через внутренние экзамены, пишет 78.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербург вошел в число пилотных регионов Минобрнауки

Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ Петербург вошел в число пилотных регионов Минобрнауки

Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Как рассказал ректор СПбГУПТД Алексей Демидов, в 2026 году также меняется порядок подачи документов: заявление можно отправить лично, по почте или через портал «Госуслуги». Система ранжирования направлений и приоритетов будет скорректирована, что позволит абитуриентам точнее оценивать свои шансы. В последние дни приема ожидается повышенная нагрузка на электронные сервисы.

Кирилл Конторщиков