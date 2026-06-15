Губернатор Петербурга освободил от должности начальника управления социального питания

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял решение об освобождении Алёны Мироненко от должности начальника Управления социального питания. С 16 июня временное исполнение обязанностей возложено на заместителя начальника управления Маргариту Коршунову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Причины отставки не уточняются

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Причины отставки не уточняются

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе Смольного, кадровое решение вступило в силу с 16 июня 2026 года. Причины отставки не уточняются. Ранее Управление социального питания курировало организацию питания в школах и других городских учреждениях. Напомним, депутаты ЗакСа также рассматривали проект реформы системы школьного питания с акцентом на качество продукции. Ожидается, что новое руководство продолжит эту работу.

Кирилл Конторщиков