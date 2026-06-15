Юрий Слюсарь ввел мораторий на работу душного транспорта в донской столице

Весь подвижной состав, не оснащенный исправными системами охлаждения, не будет допущен к пассажирским перевозкам в донской столице этим летом: такое решение озвучил губернатор Юрий Слюсарь по итогам масштабных рейдов на ключевых пересадочных узлах мегаполиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Донской губернатор Юрий Слюсарь в ходе оперативного совещания с участием руководителей муниципалитетов и областного кабинета министров поставил жесткое условие транспортным компаниям — автобусы без функционирующих кондиционеров в Ростове эксплуатироваться не будут.

Градоначальник Александр Скрябин доложил о результатах внезапных инспекций, развернувшихся на крупных остановочных комплексах и в точках пересадок. Ревизоры оценивали санитарное наполнение машин и работоспособность климатического оборудования. Всего проинспектировали две сотни единиц техники. Результаты мониторинга показали: лишь в трех случаях приборы охлаждения воздуха оказались неисправны.

Несмотря на минимальное количество технических сбоев, реакция регионального руководства оказалась бескомпромиссной. К предприятиям, допустившим выход на линию проблемных машин, уже применены штрафные санкции. Помимо физических осмотров, чиновники отработали каждый сигнал, оставленный горожанами на специальной горячей линии.

«Мое обязательное требование к структурам, обеспечивающим перевозки, — постоянно отслеживать состояние климатических установок и в обязательном порядке включать их в работу. Граждане не должны страдать от духоты», — подчеркнул Юрий Слюсарь, резюмируя обсуждение вопроса. Глава региона акцентировал, что подвижной состав, конструктивно лишенный охладителей, в летний сезон на городские маршруты выходить перестанет.

Станислав Маслаков