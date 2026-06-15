Александр Бастрыкин вмешался в ситуацию с аварийным домом в Ростове-на-Дону

Александр Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя регионального управления СК Станислава Ковалева развернутый доклад по уголовному делу о нарушении прав обитателей многоквартирного дома в Ростове-на-Дону, состояние которого резко ухудшилось, сообщает пресс-служба СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Информация о бедственном положении жильцов одного из домов донской столицы, получившая широкое распространение в социальных сетях, стала поводом для реакции главы федерального следственного ведомства. По имеющимся данным, люди продолжают находиться в здании, официально получившем статус аварийного.

Ситуация приобрела критический характер после строительных работ, выполненных в рамках программы капитального ремонта три года назад — в 2022 году. Спустя непродолжительное время в несущих конструкциях и перегородках квартир образовались значительные разломы и щели. Помимо этого, верхняя часть строения утратила герметичность, что привело к систематическим протечкам.

Со слов проживающих, эксплуатирующая организация оставляет без внимания многочисленные обращения и не реализует меры для стабилизации состояния конструкций. Данные обстоятельства легли в основу процессуального решения, принятого сотрудниками следственного отдела по Ростовской области: возбуждено производство по статье, квалифицирующей деяние как неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе.

Сейчас центральный аппарат ведомства инициировал процедуру дополнительного контроля. Председатель СК России адресовал Станиславу Ковалеву, временно возглавляющему территориальное подразделение, требование подготовить исчерпывающий отчет. В документе должны быть детально прописаны все вскрытые эпизоды, собранные доказательства и предварительные результаты расследования инцидента, затронувшего имущественные и жилищные интересы граждан.

Станислав Маслаков