DNS складируется в Шушарах

Девелопер NK Group до 2027 года построит склад площадью 39,5 тыс. кв. м в индустриальном парке «NK Парк Шушары 3». Объект возведут под заказ для ритейлера цифровой и бытовой техники DNS, сообщили «Ъ Северо-Запад» источники на рынке недвижимости. Стоимость строительства может составить около 2,5 млрд рублей. Эксперты отмечают, что с учетом ситуации на рынке экономически рациональнее рассматривать готовые помещения в аренду, чем запускать строительство или покупку объекта под собственные нужды. При этом нельзя сказать, что арендаторы массово освобождают площади, но свободные помещения в городе есть, и подобрать объект в классе А сегодня вполне реально.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Затраты на строительство подобного объекта ориентировочно могут составить 2,5 млрд рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Затраты на строительство подобного объекта ориентировочно могут составить 2,5 млрд рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

УК «А Класс Капитал», управляющая ЗПИФ «Универсальная индустриальная недвижимость», связанным с NK Group, получила от Гостройнадзора разрешение на строительство здания в индустриальном парке «NK Парк Шушары 3», что в Пушкинском районе Петербурга. Согласно документации, размещенной на сайте ведомства, площадь застройки составит 39,8 тыс. кв. м, а здания — 39,5 тыс. кв. м. Общая площадь участка, где планируется вести строительство,— более 111 тыс. кв. м. РНС действует до марта 2027 года.

В компании «А Класс Капитал» не стали на текущем этапе комментировать детали объекта, в том числе функционал здания и возможный формат эксплуатации. По информации источников «Ъ Северо-Запад» на рынке недвижимости, речь идет о строительстве склада по формуле build-to-suit (строительство под заказчика) для ритейлера DNS. В компании DNS также не ответили на запрос «Ъ СЗ» с просьбой рассказать о деталях проекта.

В феврале 2026 года стало известно, что сеть DNS договорилась с NK Group о строительстве 107 тыс. кв. м складской недвижимости в комплексе «NK Park Жуковский» на Новорязанском шоссе на юго-востоке Подмосковья. По словам собеседников «Ъ», сделка также была заключена в формате build-to-suit. Эксперты оценивали ее стоимость в 7,5–8,5 млрд рублей.

Сеть DNS, специализирующаяся на продаже цифровой и бытовой техники, была основана во Владивостоке в 1998 году. Сейчас у продавца около 2,7 тыс. магазинов по всей России. Основными владельцами ООО «Днс Групп» являются Юрий Карпцов и Дмитрий Алексеев, которым принадлежит соответственно 44,64 и 44,34% долей в компании, следует из «СПАРК-Интерфакс». NK Group (ООО «Проект-Девелопмент») работает на рынке с начала 2000-х, специализируясь на складской недвижимости. Согласно системе «СПАРК-Интерфакс», владельцами юрлица числятся Олег Микиашвили (70%) и ЗПИФ «ПНК Девелопмент» (30%), управляющей компанией которого значится «А класс капитал». ООО «УК “А класс капитал”» принадлежит Татьяне Семесь (91%) и Евгению Скаридову (9%). В портфеле девелопера 47 индустриальных парков. Ежегодный объем строительства — 1,5 млн кв. м. В Петербурге у застройщика два объекта: «NK Парк Шушары 3» и «NK Парк Колпино».

Затраты на строительство подобного объекта ориентировочно могут составить 2,5 млрд рублей, считает партнер, руководитель отдела индустриальной и складской недвижимости IPG.Estate Филипп Чайка. По словам эксперта, сейчас наблюдается снижение спроса на складские помещения высокого класса, но при этом вакансия в сегменте по-прежнему остается относительно низкой. Нельзя сказать, что арендаторы массово освобождают площади или переезжают, однако свободные помещения на рынке уже есть и подобрать объект в классе А сегодня возможно.

Директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Илья Князев говорит, что спрос на новые проекты формата build-to-suit в Петербурге и Ленобласти сейчас ограничен, а на складском рынке наблюдается рост объема свободного предложения, что усиливает конкуренцию между объектами и оказывает давление на арендные ставки. В таких условиях для многих компаний экономически рациональнее рассматривать готовые помещения в аренду, чем запускать строительство или покупку складского объекта под собственные нужды, указывает господин Князев.

Дополнительным сдерживающим фактором остается высокая стоимость финансирования. На фоне высокой ключевой ставки и общей осторожности бизнеса большинство компаний сейчас находится в режиме оптимизации затрат и сохранения ликвидности.

Владимир Колодчук