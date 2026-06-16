Филармония сыграет на вьетнамском направлении

Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д. Д. Шостаковича рассчитывает сделать Вьетнам одним из новых направлений для зарубежных гастролей своих оркестров. Как рассказал «Ъ Северо-Запад» директор филармонии Илья Черкасов, регулярность таких поездок будет зависеть не от билетной выручки, а от поддержки принимающей стороны и партнеров проекта. При этом меморандум, заключенный с вьетнамскими партнерами на пять лет, пока не является детальной «дорожной картой» и не гарантирует автоматического продолжения сотрудничества, если оно не будет наполняться конкретными проектами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ho Guom Opera — одна из самых заметных новых культурных площадок Ханоя. Театр открылся в 2023 году в центре города, рядом с озером Хоанкьем

Фото: Ho Guom Opera Ho Guom Opera — одна из самых заметных новых культурных площадок Ханоя. Театр открылся в 2023 году в центре города, рядом с озером Хоанкьем

Фото: Ho Guom Opera

14 июня в Петербургской филармонии был подписан меморандум о взаимопонимании и культурном сотрудничестве между филармонией, вьетнамским театром Ho Guom Opera и агентством Thanh Viet Production. Со стороны Петербурга документ подписал директор филармонии Илья Черкасов, со стороны вьетнамских партнеров — генеральный директор Ho Guom Opera Нгуэн Конг Бай и генеральный директор Thanh Viet Production Куок-Трунг Нгуэн.

Документ предполагает долгосрочное партнерство, включая регулярные выступления оркестров филармонии во этой стране. Первым проектом должны стать гастроли Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии под управлением его художественного руководителя и главного дирижера Димитриса Ботиниса в ноябре 2026 года. В программе заявлены Вторая симфония и Второй концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова, солистом выступит Илья Папоян.

В филармонии не ожидают, что вьетнамское направление сразу превратится в плотный гастрольный график. Как пояснил господин Черкасов, поездки симфонических коллективов слишком дорогие, чтобы окупаться билетной выручкой. «Ни там мы на кассе не проживем, ни здесь на кассе не вытянуть»,— отметил он. Поэтому регулярность, по его словам, будет зависеть от объема поддержки принимающей стороны, которая на данном этапе выглядит заинтересованной в сотрудничестве и выделении бюджетных средств на его развитие. Сейчас речь скорее идет о возможности время от времени вывозить в Ханой оба филармонических оркестра из Петербурга, а в перспективе — наладить ответный обмен, если во Вьетнаме появится собственный академический коллектив. Пока у них эта институция еще в процессе формирования, пояснил господин Черкасов.

Для вьетнамской стороны, судя по словам участников церемонии, соглашение важно не только как способ привозить в Ханой российских исполнителей. Представители делегации отмечали, что рассчитывают на обмен опытом с Петербургской филармонией, развитие собственных музыкальных коллективов и формирование интереса местной аудитории к академической музыке. Они также подчеркивали, что будущие выступления российских оркестров рассчитаны прежде всего не на русскоязычную публику в Азии, а на вьетнамских слушателей: предыдущие концерты петербургского коллектива, по их словам, проходили при заполненных залах и были интересны тем, кто еще незнаком с русской культурой.

По словам Ильи Черкасова, партнерство может включать мастер-классы российских музыкантов, стажировки молодых вьетнамских исполнителей в Петербурге и участие филармонии в формировании профессиональной музыкальной среды во Вьетнаме.

«То, что сейчас обсуждали,— это некая помощь в формировании там определенной музыкальной среды. Им нужно как-то собрать оркестр. Безусловно, они не рассчитывают только на собственные силы. И отсюда вырастает интересная цепочка с реализацией обучения и стажировок с нашей стороны»,— подчеркнул директор филармонии.

Финансовая модель сотрудничества пока окончательно не раскрывается. Господин Черкасов говорит, что стороны не утверждали, кто и в каком объеме будет оплачивать отдельные элементы программы, однако российская сторона ожидает, что большая часть расходов ляжет на вьетнамских коллег. «Мы не обсуждали, кто что оплачивает, но большинство наших разговоров с Вьетнамом приводит меня к мысли, что основные расходы несет тот, кто заинтересован»,— сказал он. При этом он уточняет, что прежде всего речь идет об образовательном блоке — стажировках и мастер-классах, поскольку именно в этом в большей степени заинтересованы иностранные партнеры в рамках соглашения. Гастроли оркестров, по словам директора филармонии, остаются проектом взаимного интереса.

Для Петербургской филармонии Вьетнам, помимо дипломатического или имиджевого проекта, является возможностью сохранить зарубежную гастрольную практику в условиях, когда часть привычных международных направлений для российских коллективов закрыта или затруднена, отмечают в филармонии.

«Мы сейчас, в понятных обстоятельствах, живем в определенном вакууме. Насколько все-таки начинает киснуть организм большого симфонического оркестра, который лишается регулярной гастрольной практики, понимаем только тогда, когда он этой практики лишается»,— сказал господин Черкасов. Ханой, по его словам, может стать для музыкантов «глотком свежего воздуха». При этом директор филармонии не рассматривает Вьетнам как универсальный плацдарм для выхода на всю Азию, но если азиатская гастрольная карта филармонии будет расширяться, Вьетнам может стать удобной точкой внутри регионального маршрута.

Ho Guom Opera — одна из самых заметных новых культурных площадок Ханоя. Театр открылся в 2023 году в центре города, рядом с озером Хоанкьем. Он был построен при участии Министерства общественной безопасности Вьетнама и властей Ханоя, располагает большим залом примерно на 900 мест и малым залом на 500 мест. В 2023 году Ho Guom Opera вошла в список десяти лучших оперных театров мира по версии World Travel Awards. За последние годы площадка стала частью стратегии Ханоя по привлечению крупных международных академических проектов. Здесь и в связанных с ней программах выступали Лондонский симфонический оркестр, Российский национальный оркестр, артисты Большого театра и Teatro Massimo Palermo.

В ноябре 2025 года в Ho Guom Opera уже прошли гастроли заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии под управлением Николая Алексеева. Тогда филармония подписала пятилетнее соглашение о сотрудничестве с Thanh Viet Production. Новый меморандум расширяет формат партнерства, теперь в него включена сама ханойская площадка.

Представители делегации говорили, что во Вьетнаме уже есть собственная традиция классического искусства, однако в последние годы ее развитие все больше связано с международными проектами и приглашением зарубежных коллективов. По их словам, новые площадки должны помочь сформировать устойчивый интерес местной аудитории к академической музыке. По словам директора Петербургской филармонии, сейчас он также видит серьезный интерес вьетнамской стороны к развитию академической музыки.

Детальной «дорожной карты» сотрудничества, по словам Ильи Черкасова, пока нет. Меморандум он назвал «предтечей» планов. Меморандум рассчитан на пять лет. При этом стороны не связывают себя безусловной обязанностью продолжать взаимодействие, если за меморандумом не последуют реальные проекты.

Полина Пучкова