В мэрии Ростова-на-Дону признали проблему с подземными переходами

Градоначальник донской столицы Александр Скрябин провел рабочее совещание с руководством районов и профильных ведомств, где обсудил проблемы городского благоустройства и дорожно-коммунального хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону

Руководитель города сообщил в своем телеграм-канале о результатах планерки с участием заместителей, глав администраций районов и директоров отраслевых департаментов. Центральными темами стали санитарное состояние территорий, восстановление дорожных покрытий, техническое состояние пешеходных тоннелей и работы по озеленению.

Особую озабоченность мэра вызвало качество очистки городских магистралей. По его словам, несмотря на масштабные мероприятия по благоустройству и озеленению кольцевых развязок, стандарты уборки дорог требуют серьезной корректировки.

«Зачастую на островках безопасности остается мусор, грязь и песок. Это недопустимо», — подчеркнул господин Скрябин, дав указание профильному департаменту ЖКХ ужесточить надзор за деятельностью подрядных организаций.

Значительное внимание на совещании уделили восстановлению дорожной инфраструктуры. Скрябин анонсировал рассмотрение на июньской сессии городской Думы вопроса о выделении дополнительного финансирования на текущие ремонтные работы, что позволит поддерживать высокий темп восстановления покрытий в течение всего календарного года.

Директор профильного департамента доложил о результатах работы за прошедшую неделю: устранены повреждения дорожного полотна на территории свыше трех тысяч квадратных метров. На текущую неделю запланировано восстановление еще 2,7 тыс. квадратных метров покрытия. С начала года ямочные работы выполнены на площади более 70 тыс. квадратных метров.

Отдельным пунктом повестки стало техническое состояние подземных пешеходных переходов, по которому от горожан поступает множество жалоб. Особое беспокойство вызывает тоннель рядом со стадионом «Ростов Арена», регулярно затапливаемый во время осадков.

Первый заместитель мэра Владимир Иванов доложил, что в настоящее время вода из перехода откачана, однако требуется кардинальное решение проблемы. Он заверил, что переход будет приведен в надлежащее состояние.

Станислав Маслаков