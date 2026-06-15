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В Петербурге за год выявили 165 неплательщиков туристического налога

Комитет по развитию туризма обнаружил 165 нарушителей среди отельеров. Все они уклонялись от уплаты налога, заменившего курортный сбор с 2025 года. После вмешательства ФНС неплательщики устранили нарушения, пишет «Фонтанка».

После вмешательства ФНС неплательщики устранили нарушения

После вмешательства ФНС неплательщики устранили нарушения

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

После вмешательства ФНС неплательщики устранили нарушения

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Новые полномочия позволили комитету выявлять уклонистов и оперативно передавать данные налоговикам. Туристический налог платят сами гостиницы, а не постояльцы, за льготников предусмотрено освобождение. За год отрасль принесла бюджету 800 млрд рублей.

Кирилл Конторщиков

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