ЗакС Петербурга обсудит соцконтракты для ветеранов СВО, новые парки и НТО

17 июня парламент рассмотрит инициативы о поддержке ветеранов СВО, расширении зеленых зон почти на 80 га и регулировании нестационарной торговли. В повестке также — допуск иногородних самозанятых к работе в такси и льготы для инвесторов в туризме, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание станет одним из последних для седьмого созыва

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Заседание станет одним из последних для седьмого созыва

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ветеранам СВО и их супругам могут начать выдавать соцконтракты до 350 тыс. рублей без оценки нуждаемости. Также обсудят создание 109 новых охраняемых зеленых территорий.

Кирилл Конторщиков