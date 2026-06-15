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ЗакС Петербурга обсудит соцконтракты для ветеранов СВО, новые парки и НТО

17 июня парламент рассмотрит инициативы о поддержке ветеранов СВО, расширении зеленых зон почти на 80 га и регулировании нестационарной торговли. В повестке также — допуск иногородних самозанятых к работе в такси и льготы для инвесторов в туризме, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург».

Заседание станет одним из последних для седьмого созыва

Заседание станет одним из последних для седьмого созыва

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Заседание станет одним из последних для седьмого созыва

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ветеранам СВО и их супругам могут начать выдавать соцконтракты до 350 тыс. рублей без оценки нуждаемости. Также обсудят создание 109 новых охраняемых зеленых территорий.

Кирилл Конторщиков

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