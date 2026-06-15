Власти Ростовской области опровергли информацию об ограничениях на продажу бензина

Региональные власти Ростовской области опровергли информацию о введении официальных квот на реализацию автомобильного топлива после жалоб жителей на ограничения в 15 литров на одного покупателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Областное правительство разъяснило ситуацию с ограничениями продаж горючего, которые зафиксировали автомобилисты на отдельных заправочных станциях региона.

Водители через телеграм-канал главы региона Юрия Слюсаря сообщили о введении лимитов на автозаправках Таганрога. По их словам, персонал станций отказывается продавать больше 15 литров топлива в одни руки.

«Где этот указ и закон о введении данных ограничений?» — обратилась к губернатору одна из жительниц области.

Представители донской администрации подчеркнули отсутствие каких-либо распоряжений по ограничению торговли нефтепродуктами. Чиновники пояснили, что подобные меры могут являться самостоятельным решением собственников топливных комплексов.

«Минпромэнерго Ростовской области не имеет права вмешиваться в хозяйственную деятельность юридических лиц», — подчеркнули в областном правительстве.

Ранее в регионе зафиксировали повышенный спрос на автомобильное топливо на фоне распространившихся слухов о возможном дефиците. Автовладельцы формируют протяженные очереди возле заправочных комплексов, приобретая горючее не только для текущих нужд, но и создавая запасы. Часть станций временно приостановила обслуживание клиентов.

Федеральное Министерство энергетики связало перебои с поставками нефтепродуктов в южные субъекты с воздушными ударами украинских вооруженных сил. Донская администрация при этом оценивает топливную обстановку как стабильную, допуская локальные сложности на небольших АЗС при нормальной работе крупных сетевых операторов.

Станислав Маслаков