Плата за учебу в ставропольских университетах увеличилась на 4-17%

Университеты Ставропольского края увеличили плату за контрактное образование: новые студенты будут доплачивать на 17% больше, тогда как для продолжающих обучение рост составил 4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Высшие учебные заведения региона пересмотрели финансовые условия получения образования на коммерческой основе. Согласно информации Министерства науки и высшего образования, которую проанализировало издание «Победа26», корректировка затронула все категории обучающихся.

Средний показатель подорожания образовательных услуг по России достиг 10,7%. Студенты второго и последующих курсов ставропольских учебных заведений столкнулись с индексацией в размере 4%. Абитуриенты же увидели принципиально обновленную ценовую политику.

Северо-Кавказский федеральный университет предлагает наиболее доступное направление дневной формы — «социальная работа» за 124 тыс. руб. ежегодно. Программа «педагогическое образование» подорожала со 157 до 163,3 тыс. руб. Максимальную сумму — 295 тыс. руб. — потребуется заплатить за «дизайн», что превышает прошлогоднюю стоимость на 15 тыс. руб.

Ставропольский аграрный государственный университет установил минимальную планку для специальностей «сервис», «туризм» и «гостиничное дело» — 150 тыс. руб. в год. Факультет землеустройства и кадастров увеличил расценки на 7 тыс. руб. по сравнению с предыдущим периодом.

Медицинский университет определил наименьшую стоимость для направления «клиническая психология» — 164 тыс. руб. Наиболее затратной остается «стоматология» стоимостью 315 тыс. руб. Первокурсники медицинского вуза столкнулись с полным 17-процентным удорожанием.

Администрация медицинского университета мотивировала повышение расценок несколькими факторами: увеличением тарифной нагрузки, индексацией заработной платы сотрудников и модернизацией учебно-лабораторного оборудования.

Параллельно с ценовыми изменениями трансформировался процесс подачи документов. Прямое обращение через университетские сайты более недоступно — заявления принимаются исключительно посредством портала госуслуг либо при личном визите в приемную комиссию.

Станислав Маслаков