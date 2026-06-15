Солнце, воздух и вода

Ставрополье лидирует среди российских регионов по развитию альтернативной энергетики. Только за первый квартал текущего года в крае при помощи солнца, ветра и воды было произведено 886,3 МВт «зеленой» энергии. Ростовская область находится на третьем месте (607,3 МВт), Адыгея — на 12-м (158,9 МВт), Кубань — на 16-м (91,6 МВт). При этом, как говорят эксперты, южные регионы России и Краснодарский край в частности, имеют огромный потенциал для развития возобновляемой энергетики, в два раза превышающий возможности европейских стран, где «зеленая» генерация является одним из основных источников ресурса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Тырышкин, Коммерсантъ Фото: Александр Тырышкин, Коммерсантъ

Ставропольский край занимает первое место среди российских регионов по мегаваттам произведенной «зеленой» электроэнергии. Рейтинг составлен Ассоциацией развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) по итогам первого квартала 2026 года. Так, в совокупности солнечные, ветряные и малые гидроэлектростанции Ставрополья произвели с января по апрель 886,3 МВт ресурса, из которых 100 МВт пришлось на СЭС, 765 МВт — на ВЭС и 21,3 МВт — на мГЭС.

На втором месте рейтинга — Астраханская область: 693,8 МВт (353,6 МВт — СЭС и 340,2 МВт — ВЭС), на третьем — Ростовская область: 607,3 МВт (все — ВЭС). Республика Дагестан занимает седьмое место рейтинга, произведя за первый квартал текущего года 329,8 МВт «зеленой» электроэнергии (177,3 МВт — СЭС и 152,5 МВт — ВЭС).

Республика Адыгея находится на 12-м месте рейтинга: 158,9 МВт (8,9 МВт — СЭС; 150 МВт — ВЭС). Краснодарский край — на 16-м месте: 91,6 МВт (все — СЭС). На 20-м месте ТОПа расположилась Карачаево-Черкесская Республика, произведя за первый квартал 2026 года 57,6 МВт «зеленой» электроэнергии при помощи малых гидроэлектростанций. В Чечне с января по апрель произведено 50,5 МВт солнечной и гидроэнергии (22 место), в Кабардино-Балкарии — 33,4 МВт на мГЭС.

По данным АРВЭ, в ближайшие годы в ЮФО и СКФО будет построено не менее 1,7 ГВт новых объектов ВИЭ-генерации. Высокая инсоляция, ветровой и гидропотенциал, а также развитая транспортная инфраструктура южных регионов способствуют ускоренному развитию таких проектов, считает директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев. «Строительство ВИЭ-генерации на Юге России является наиболее эффективным инструментом оперативного покрытия растущего спроса на электроэнергию. Ветровые и солнечные электростанции строятся значительно быстрее объектов тепловой или атомной генерации»,— говорит эксперт.

В министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края рассказали «Review. Юг России», что государственная политика (распоряжение правительства РФ 1-р от 8 января 2009 года) устанавливает, что в 2024 году объем производства и потребления электрической энергии с использованием ВИЭ (кроме гидроэлектростанций установленной мощностью более 25 МВт) должен составлять 4,5%, а к 2035 году достигнуть не менее 6%.

Алексей Жихарев отмечает, что в масштабах всей России в среднесрочной перспективе достижение целевого ориентира, равного 6%, к 2035 году потребует значительного ускорения и дополнительных мер для привлечения инвесторов. «При этом в отдельных регионах Юга России ВИЭ-генерация уже стала преобладающим источником энергии. В Калмыкии доля ВИЭ в балансе установленной мощности достигает 97%, в Астраханской области — 48%, в Ставропольском крае и в Республике Дагестан — 17%, в Ростовской области — 8%»,— говорит собеседник «Review. Юг России».

И зелено, и выгодно

Строительство новых ветроэлектростанций в Ставропольском крае позволит увеличить общую мощность получаемой «зеленой» энергии в регионе до 1,2 ГВт. Об этом ранее в интервью «Ъ-Кавказ» рассказал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. По его словам, в Ставрополье сегодня действуют семь ветропарков общей мощностью 765 МВт, совокупные вложения в которые превысили 100 млрд руб., а также девять гидроэлектростанций на 261 МВт и крупная солнечная электростанция на 100 МВт.

Господин Владимиров подчеркивает практическую выгоду проектов. Так, по его словам, помимо роста собственной генерации, ВИЭ обеспечивают рост стоимости земли под станциями в 130 раз.

«Эти системы гораздо дороже, чем выработка электроэнергии на газу. И, казалось бы, зачем нам развивать “зеленую” энергетику в Ставрополье? Но это не так. Одна установка ветроэлектростанции занимает 0,4 га, а все ветродуи в крае занимают порядка 200–230 га. Стоимость земли с появлением установки вырастает в 130 раз, и, получается, допустим, Кочубеевский муниципальный округ получает налог на землю не 1,5 млн руб. от земель сельхозназначения, а 73 млн — от земли, на которой стоят ветряки. С другой стороны, для строительства генераций используются наши материалы, на электростанциях работают наши люди. И, мне кажется, за такое надо бороться»,— отметил Владимир Владимиров на пресс-конференции по итогам минувшего года.

В 2024 году доля ВИЭ в выработке электроэнергии Ставропольского края составила 13% — 2,7 млрд кВт·ч. В Нефтекумском округе компания «Солерджи» строит СЭС на 22 МВт. Объект займет 19 га. Инвестор выделит 1 млрд руб. Запуск намечен на 2026 год. Это первая крупная СЭС на частные средства без субсидий.

Ветропарки работают на пяти территориях. Планируется строительство еще минимум двух. Владимир Владимиров связал развитие ВИЭ с притоком инвестиций и рабочими местами.

«Регион благодаря таким проектам создает условия для бизнеса в сельском хозяйстве и промышленности. К 2024 году мощность “зеленой” генерации достигла 1 ГВт. Выбросы парниковых газов сократились на 900 тыс. т ежегодно. Таким образом, развитие такой генерации в регионе помогает не только экономике, но и экологии региона»,— подчеркнул губернатор Ставрополья.

По его словам, в будущем будут построены еще два ветропарка по 80 МВт в Туркменском и Труновском районах края, Кочубеевской ветроэлектростанции на 70 МВт, а также одной солнечной электростанции на 110 МВт в Левокумке. Также в Ставропольском крае прорабатывается вопрос строительства еще одной солнечной электростанции и двух малых гидроэлектростанций.

Есть все условия

Энергетическая система Ростовской области в 2025 году приняла более 1,6 млрд кВт/ч электроэнергии от возобновляемых источников. Объем генерации от ВИЭ, полученный регионом, сопоставим с годовым потреблением 68 торгово-развлекательных центров, подчеркивают в областном правительстве. Основную долю «зеленой» генерации, по данным донских властей, составила ветроэнергетика — 72,3% (около 1,2 млрд кВт/ч). Гидроэнергетика обеспечила оставшиеся 27,7% (456 млн кВт/ч). Всего в регионе работают пять ветряных электростанций и одна гидроэлектростанция, которые участвуют в формировании энергобаланса области.

Как ранее рассказывал в интервью «Ъ-Ростов» министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев, наиболее крупный объект генерации в регионе — Ростовская АЭС. «Атомная энергетика обеспечивает 52% всего выработанного ресурса в энергосистеме Ростовской области. Тепловые станции обеспечивают 37% производства электроэнергии, доля ветроэнергетики — 8%. Гидроэлектростанции вырабатывают 3% энергоресурса»,— рассказал господин Савельев.

Доля энергогенерации с использованием возобновляемой энергетики (ВИЭ) на Кубани составляет не более 4%. Как рассказали «Rewiev. Юг России» в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края, этот процент постоянно меняется в связи с тем, что в регионе ежегодно растет энергопотребление.

Сейчас в Краснодарском крае реализуются четыре инвестиционных проекта по строительству электростанций с использованием солнечной энергии, работающие на розничный рынок общей мощностью 91,6 МВт. Это две станции по 44,1 МВт (построены ГК «Хевел) и две установки мощностью 2,35 МВт и 1,035 МВт.

«В Краснодарском крае есть все условия для развития альтернативной энергетики. Во-первых, у нас хороший ветер. Из анализа ветрового режима — среднегодовая скорость ветра на Кубани составляет 9-10 метров в секунду, в то время как бурное развитие ветроэнергетика в европейских стран получает при скорости 5-6 метров в секунду. Во-вторых, из-за умеренно-континентального климата и наличия двух теплых морей — Черного и Азовского — у нас достаточно солнечных дней для работы солнечных электростанций. Краснодар возглавил рейтинг по количеству солнечных дней — их было 116. Также перспективными для развития энергетики с использованием энергии солнца в крае являются Анапа, Геленджик и Сочи»,— комментируют эксперты министерства ТЭК и ЖКХ Кубани.

Согласно данным Росгидрометцентра, рекордсменом России по количеству ясных солнечных днeй в году является Анапа, число которых здесь достигает 286.

В ведомстве подчеркивают, что в Краснодарском крае имеются 20 геотермальных месторождений (12 из которых эксплуатируются), геотермальная энергия которых может быть использована напрямую для теплоснабжения или для производства электроэнергии. Кроме того, как отмечают эксперты министерства, реки (степные реки, реки бассейна реки Кубань, реки Азово-Черноморского побережья) в крае располагают к строительству малых до 25 МВт гидроэлектростанций.

Также, по оценке экспертов, агропромышленный комплекс Краснодарского края с его развитой сетью переработки, хранения и торговли является крупнейшим в России производителем и поставщиком сельскохозяйственной продукции и сырья, что в свою очередь способствует развитию биоэнергетики.

«Имея такой природный потенциал и существующую государственную поддержку, все это привлекает инвесторов к реализации проектов по строительству объектов с использованием возобновляемой энергетики на территории Краснодарского края. Высокая экологичность технологий ВИЭ — не маловажный фактор для нашего региона, являющегося флагманом санаторно-курортной отрасли в России»,— говорят в минТЭК и ТКХ Кубани.

Реализация вышеуказанных проектов, по словам представителей министерства, позволит снизить имеющийся в Краснодарском крае энергодефицит генерирующей мощности, который в настоящее время составляет порядка 830 МВт.

Ответ энергодефициту

Председатель Ассоциации специалистов ВИЭ «Зеленый Киловатт», директор ООО «АльтЭнергия», к. т. н. Андрей Темеров констатирует, что Юг России является энергодефицитным регионом, и эта тенденция, по его словам, будет только нарастать, так как развитие федерального округа идет огромными темпами. «В связи с этим, конечно, ВИЭ могут взять на себя и частично разгрузить имеющиеся сети, что позволит не перегружать подстанции в пиковые моменты нагрузки. А еще — это очень выгодно для самих производителей, так как они получают снижение затрат на электроэнергию»,— говорит господин Темеров.

Алексей Жихарев рассказывает, что на Юге России объекты ВИЭ-генерации, в частности ВЭС, органично интегрируются в сельскохозяйственные земли — под электростанцию выделяется лишь небольшой участок земли, на котором размещается ветроустановка, и эксплуатация сельхозугодий, по словам эксперта, не страдает. Солнечные электростанции, в свою очередь, размещаются, как правило, на степных участках, хотя, по словам господина Жихарева, есть множество примеров, когда СЭС интегрируются в сельскохозяйственный комплекс, формируя при этом дополнительные положительные эффекты. «Такой вид взаимодействия получил специальное название агровольтаика»,— говорит директор АРВЭ.

Андрей Темеров так же считает, что на Юге России возможно и максимально правильно применять так называемую агро-фотовольтаику. «Это когда солнечные батареи установлены на металлоконструкциях над полями и не мешают выполнять сельскохозяйственные работы»,— говорит руководитель «АльтЭнергии».

Он уверен, что ВИЭ может значительно снизить потребление от сетей, но для этого, по словам эксперта, нужно точно понимать, что «зеленая» генерация — не гарантированный поставщик энергии. «ВИЭ работают только при наличии солнечной активности и ветровой нагрузки. Поэтому возобновляемые источники энергии можно рассматривать только как экономию, в момент наличия определенных условий. Пока еще нет недорогих накопителей энергии, чтобы можно было применять их более широко. Но как только они появятся, ВИЭ, конечно, сможет выступать гарантированным поставщиком ресурса»,— рассказывает господин Темеров.

С каждым годом — все выгоднее

Для бизнеса использование ВИЭ-генерации в собственных нуждах уже давно экономически оправдано, особенно в южных регионах, считает Алексей Жихарев. Это, по его словам обуславливается высокой инсоляцией и частыми отключениями электроэнергии. «Можно отметить, что предприятия пищевой, металлообрабатывающей, деревообрабатывающей и других отраслей, в том числе в южных регионах, все чаще обращаются за решениями в виде солнечной энергетики и накопителей энергии для сокращения расходов на энергоснабжение. Срок окупаемости будет зависеть от действующего тарифа, профиля потребления, стоимости выбранного оборудования, но как правило находится в диапазоне четырех-шести лет»,— говорит собеседник «Review. Юг России».

По словам Андрея Темерова, в настоящее время, в связи с тем, что цена на солнечное оборудование стало значительно дешевле, стало очень выгодно использовать солнечную энергию для собственного потребления.

«Мы делали расчет СЭС на 100 кВт установленной мощности. Окупаемость у них выходит около двух лет. А при тарифе выше 16 руб. за кВтч — окупаемость еще меньше. Конечно, для каждого объекта нужно делать индивидуальный расчет, исходя из имеющихся у заказчика условий»,— говорит эксперт.

В министерстве ТЭК и ЖКХ Кубани отмечают, что возобновляемая энергетика на территории Краснодарского края уже активно используется малым и средним предпринимательством. Так, в частности, в регионе, по словам экспертов ведомства, есть примеры использования солнечной генерации на объектах малого и среднего бизнеса — это комплексы коммерческих зданий и офисно-складские объекты в Краснодаре (150 Квт), завод полиэтиленовых изделий в краевом центре и базы отдыха, а также отели, швейная фабрика в регионе, птицефабрика в Новопокровском районе, некоторые крестьянско-фермерские хозяйства и др.

«Параметры установленных систем возобновляемой энергетики следующие: по мощности от 50 до 150 кВт при текущем тарифе покупки электроэнергии 16-17 руб. за 1 Квт/ч расчетная себестоимость собственной энергии на 25 лет эксплуатации составляет 3,5 руб. Затраты на проект составляют около 3-4 млн руб. Срок окупаемости — менее четырех лет»,— говорят в министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.

Стимул задается рынком

По словам Алексея Жихарева, в Крыму и республиках Северного Кавказа реализация объектов ВИЭ сдерживается состоянием сетевой инфраструктуры, сложностью технологического присоединения, а также географическими особенностями. «Для этих территорий более логичны не сколько крупные объекты ВИЭ-генерации, сколько локальные решения: малые ГЭС и СЭС, гибридные комплексы, в том числе в комплексе с системами накопления энергии. Большое значение для развития крупных проектов также имеет и доступность земельных участков, в Краснодарском крае, например, земля стоит значительно дороже, что может служить негативным фактором для принятия инвестиционных решений»,— рассказывает директор АРВЭ.

Андрей Темеров уверен, что развитию ВИЭ в регионах Юга и Северного Кавказа способствуют высокие тарифы на электроэнергию, а препятствуют — чиновники и сбытовые компании. «В Краснодарском крае ВИЭ активно не развивается из-за чиновников, которые не понимают всю выгоду для региона. А может, просто не хотят связываться с чем то новым»,— говорит эксперт.

Алексей Жихарев утверждает, что сейчас стимул строительства собственной ВИЭ-генерации для бизнеса формируется главным образом не государством, а актуальной рыночной ситуацией: электроэнергия и услуги по передаче дорожают ускоренными темпами.

«Согласно сценарным условиям Минэкономразвития, тарифы на электроэнергию значительно вырастут на горизонте до 2029 года. На этом фоне собственные ВИЭ-установки, гибридные комплексы и накопители становятся для бизнеса способом снизить зависимость от сетевой электроэнергии и зафиксировать часть будущих затрат. Государству в данном случае целесообразно стимулировать МСП и крупный бизнес к использованию ВИЭ, так как в условиях прогнозируемых дефицитов электрической энергии такие объекты смогут сыграть важную роль в повышении устойчивости энергосистемы и это будет значительно дешевле, чем строительство крупных объектов тепловой генерации»,— резюмирует директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики.

Михеенко Дмитрий