Суд обязал Минфин выплатить 3,2 млн рублей петербурженке, потерявшей квартиру
Женщина лишилась купленной доли из-за мошенников, но не смогла получить присужденную компенсацию с должников. Петроградский райсуд взыскал эту сумму с государства, признав, что потерпевшая имеет право на возмещение из казны, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Исполнительное производство по взысканию средств с мошенников было прекращено
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Исполнительное производство по взысканию средств с мошенников было прекращено. Суд счел, что государство должно компенсировать потери добросовестного покупателя.