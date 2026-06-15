Суд обязал Минфин выплатить 3,2 млн рублей петербурженке, потерявшей квартиру

Женщина лишилась купленной доли из-за мошенников, но не смогла получить присужденную компенсацию с должников. Петроградский райсуд взыскал эту сумму с государства, признав, что потерпевшая имеет право на возмещение из казны, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исполнительное производство по взысканию средств с мошенников было прекращено

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Исполнительное производство по взысканию средств с мошенников было прекращено

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Исполнительное производство по взысканию средств с мошенников было прекращено. Суд счел, что государство должно компенсировать потери добросовестного покупателя.

Кирилл Конторщиков