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Суд обязал Минфин выплатить 3,2 млн рублей петербурженке, потерявшей квартиру

Женщина лишилась купленной доли из-за мошенников, но не смогла получить присужденную компенсацию с должников. Петроградский райсуд взыскал эту сумму с государства, признав, что потерпевшая имеет право на возмещение из казны, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Исполнительное производство по взысканию средств с мошенников было прекращено

Исполнительное производство по взысканию средств с мошенников было прекращено

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Исполнительное производство по взысканию средств с мошенников было прекращено

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Исполнительное производство по взысканию средств с мошенников было прекращено. Суд счел, что государство должно компенсировать потери добросовестного покупателя.

Кирилл Конторщиков

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