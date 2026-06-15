Три четверти полисов ОСАГО в Дагестане признаны высокорисковыми в 2025-2026 годах

Республики Северного Кавказа заняли лидирующие позиции по количеству проблемных полисов автогражданской ответственности, при этом отраслевые эксперты отмечают постепенное улучшение ситуации, сообщили в пресс-службе Российского союза автостраховщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Аналитические данные Российского союза автостраховщиков выявили регионы с максимальной концентрацией убыточных полисов автогражданской ответственности за отчетный период с апреля 2025 по март 2026 года.

Республика Дагестан продемонстрировала наивысший показатель — 75,3% заключенных договоров ОСАГО потребовали передачи в специализированный перестраховочный пул. Ингушетия заняла вторую строчку рейтинга с результатом 48,8% проблемных полисов, следом расположилась Чеченская Республика — 48,7%.

«Несмотря на сохраняющиеся высокие значения показателей по передаче договоров ОСАГО в перестраховочный пул, данные территории демонстрируют позитивную динамику снижения», — прокомментировал ситуацию руководитель РСА Евгений Уфимцев.

Сравнительный анализ с предшествующим периодом показывает улучшение ситуации: доля рисковых контрактов сократилась в Дагестане на 5,6 процентных пункта, в Ингушетии — на 10,1 п.п., в Чечне — на 14,3 п.п.

Общероссийский усредненный показатель составил 8,5% договоров, направленных в перестраховочный механизм, что на 0,7 п.п. ниже прошлогоднего уровня.

Карачаево-Черкесия заняла четвертое место с показателем 47,8% переданных договоров. Кабардино-Балкария расположилась на седьмой позиции с результатом 33,5%, Северная Осетия — на девятом месте с долей 31,3%.

Минимальные значения зафиксированы в столичных мегаполисах: Москва — 3,5%, Санкт-Петербург — 3,3%.

Достижение улучшений стало результатом скоординированных действий региональных администраций и страховых компаний, а также оперативных мер регулятора по корректировке территориальных коэффициентов ОСАГО, подчеркнул господин Уфимцев. По его данным, превышение среднероссийского уровня убыточных договоров наблюдается более чем в трети субъектов федерации.

В предыдущем отчетном периоде с апреля 2024 по март 2025 года Дагестан и Чечня также возглавляли антирейтинг с показателями 81% и 63% соответственно.

Станислав Маслаков