Устроивший в Красном Селе смертельное ДТП водитель каршеринга получил восемь лет колонии

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга признал местного жителя Романа Букаткина виновным в смертельном ДТП, которое тот совершил в состоянии наркотического опьянения (пп. «а, б, в» ч. 4 ст. 264 УК РФ), и приговорил к восьми годам и месяцу в колонии общего режима, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран От медосвидетельствования фигурант отказался

Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга От медосвидетельствования фигурант отказался

Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

Подсудимый, согласно материалам дела, в августе минувшего года, не имея прав, сел за руль каршеринга под воздействием запрещенных веществ и влетел в остановку на проспекте Ленина, где сбил двух женщин: 39-летняя горожанка скончалась на месте происшествия, а 70-летняя пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии.

«С учетом позиции государственного обвинителя, виновному назначено наказание в виде 8 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 11 месяцев»,— уточнили в надзорном ведомстве.

Авария попала на видео. Камеры запечатлели, как автомобиль сбивает людей и влетает в столб, а водитель на одной ноге прыгает прочь, но его задержали по горячим следам. От медосвидетельствования фигурант отказался. Сам виновник с переломами ноги и ребер тоже оказался в реанимации.

Андрей Кучеров