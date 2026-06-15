В городе Шахты снизят давление воды из-за аварийных работ

В городе Шахты завтра, 16 июня, с 00:00 до 04:00 будет снижено давление холодного водоснабжения из-за аварийных работ. Об этом сообщила в своих соцсетях Антонина Пшеничная, министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ограничения затронут поселки Артем, Дуваново, Даниловка, ХБК, Майский, Фрунзе, Таловый, Аютинский, шахты Наклонная и Нежданная, а также центральную часть города. Работы проводит ГУП РО «УРСВ». Жителям рекомендуют сделать необходимый запас воды.

Константин Соловьев