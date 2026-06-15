Новая партия ищет короткий путь к избирателю

Петербургское отделение партии «Зеленые» подписало соглашение о сотрудничестве с Советом муниципальных образований города. Об этом в своем Telegram-канале 15 июня сообщила депутат ЗакСа Марина Шишкина. Партия намерена бороться за места в будущем созыве регионального Законодательного собрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По словам госпожи Шишкиной, это «не бюрократический шаг», а соглашение о союзе между муниципальной властью и политической силой

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ По словам госпожи Шишкиной, это «не бюрократический шаг», а соглашение о союзе между муниципальной властью и политической силой

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Документ подписали глава Совета муниципальных образований, депутат ЗакСа от «Единой России» Всеволод Беликов и руководитель петербургских «Зеленых» Кристина Черемных. По словам госпожи Шишкиной, это «не бюрократический шаг», а соглашение о союзе между муниципальной властью, которая находится ближе всего к жителям, и политической силой, делающей акцент на защите городской среды.

Совет муниципальных образований — ассоциация, объединяющая представительные органы муниципальных образований Петербурга. Среди ее целей указаны взаимодействие между муниципалитетами и госорганами, поддержка инициатив граждан и защита общих интересов муниципальных образований.

Соглашение заключено за несколько месяцев до совмещенной избирательной кампании. Единый день голосования назначен на 20 сентября 2026 года, при этом федеральный Центризбирком ориентирует регионы на трехдневный формат: с 18 по 20 сентября. В Петербурге в этот цикл должны пройти выборы депутатов Госдумы, Законодательного собрания и муниципального совета МО «Автово».

В новый созыв петербургского парламента будут выбирать 50 депутатов: 25 — по партийным спискам, еще 25 — по одномандатным округам. Подготовку к кампании уже ведут основные парламентские партии. «Единая Россия» проводила предварительное голосование, КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Яблоко» заявляли о работе над списками и планах выдвигать кандидатов по округам. Отдельно о намерении бороться за места в ЗакСе сообщали «Зеленые» и «Родина».

Для «Зеленых» петербургская кампания может стать заметнее прежних. В марте стало известно, что беспартийные депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» в ЗакСе — Марина Шишкина, Андрей Алескеров, Михаил Амосов, Александр Новиков и Любовь Менделеева — намерены идти на выборы в городской парламент от «Зеленых». Госпожа Шишкина должна возглавить общегородской список партии, а предвыборный штаб — вместе с Кристиной Черемных.

При этом партии придется проходить подписной фильтр. Горизбирком установил, что непарламентским силам для регистрации списка на выборах в ЗакС потребуется не менее 20 190 подписей избирателей. Без сбора подписей смогут участвовать партии, представленные в действующем составе городского парламента: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», «Новые люди» и «Яблоко».

Полина Пучкова