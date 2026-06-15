Ростовчанам для комфортной жизни на пенсии требуется около 6 млн рублей

Жителям Ростова-на-Дону для комфортной жизни после завершения трудовой деятельности требуется в среднем 5,8 млн руб. накоплений и ежемесячный доход на уровне 58,6 тыс. руб. Такие данные приводятся в исследовании СберНПФ.



Согласно результатам опроса, регулярно или время от времени откладывают средства на будущее 16% жителей Ростова-на-Дону. Этот показатель близок к среднероссийскому уровню. При этом большинство респондентов, формирующих накопления на пенсию, начинают делать это после 40 лет. Доля таких участников исследования составила 71%.

«Жители Ростова-на-Дону рассчитывают сохранять привычный образ жизни и уровень потребления даже после завершения карьеры. Согласно результатам исследования, большинство начинает формировать накопления на эти цели после 40 лет. Вместе с тем более раннее начало сбережений позволяет распределить финансовую нагрузку на длительный период и сформировать больший финансовый резерв к моменту выхода на пенсию»,— отметила заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова.

По данным исследования, вопросы формирования личных накоплений становятся все более актуальными на фоне демографических изменений и увеличения продолжительности жизни. При этом эксперты отмечают растущий интерес россиян к долгосрочному финансовому планированию.

«Вопрос формирования долгосрочных накоплений требует большего внимания как со стороны самих граждан, так и со стороны работодателей. Повышение финансовой грамотности и развитие культуры долгосрочного планирования могут способствовать более уверенному финансовому положению после завершения трудовой деятельности»,— считает старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

Опрос проводился в мае 2026 года среди 11 тыс. респондентов из 37 крупных городов России.