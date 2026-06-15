Жителя Симферополя приговорили к 17 годам тюрьмы за госизмену

Севастопольский городской суд приговорил 50-летнего жителя Симферополя Леонида Горецкого к 17 годам лишения свободы за государственную измену и незаконное хранение взрывчатых веществ. Мужчина признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и п. «в» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств с использованием сети Интернет), сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствие установило, что Горецкий поддерживал связь с представителем ГУР МО Украины. В январе 2025 года по его заданию он приехал в Севастополь для изъятия из тайника в Гагаринском районе взрывчатого вещества массой более 1,4 кг и взрывного устройства. После получения материалов Горецкий должен был переместить их в новый тайник на территории города и сообщить точные координаты местонахождения.

Обвиняемого задержали сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Государственное обвинение в суде поддержал прокурор города Севастополя Андрей Шевцов. Учитывая его позицию, суд определил Горецкому наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, ограничением свободы сроком на один год и штрафом 300 тыс. руб.

Алина Зорина