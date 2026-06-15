Жителя Новороссийска осудили за госизмену на 18 лет

Краснодарский краевой суд приговорил жителя Новороссийска к 18 годам строгого режима за государственную измену, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Приговор еще не вступил в законную силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно материалам суда, в мае 2023 года житель Новороссийска вступил в один из открытых чатов в мессенджере, чтобы оказывать содействие представителям ВСУ. Следствием установлено, что мужчина являлся противником государственной власти РФ и специальной военной операции.

Во время прохождения военной службы в Новороссийске он получил доступ к различной информации, которую впоследствии передавал представителям ВСУ через чат. Он отправлял спецслужбам Украины фотографии и сведения против безопасности России.

По приговору суда мужчина должен будет отбывать наказание в колонии строгого режима, ему также присудили ограничение свободы на год и шесть месяцев. Новороссиец получил запрет на использование интернета на 2,6 года.

Кристина Мельникова