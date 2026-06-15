Частная медицина Ростовской области потеряла 185 клиник за 3,5 года

Количество фактически работающих частных клиник в Ростовской области сократилось на 12% за 3,5 года — с 1536 до 1351 учреждения, следует из данных медтех-платформы МедРокет. Об этом сообщили аналитики компании изданию «Эксперт Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

За период с начала 2023 года по май 2026 года регион потерял 185 медицинских организаций. По темпам сокращения реального присутствия частной медицины Ростовская область занимает второе место после Волгоградской области, где рынок уменьшился с 810 до 616 клиник — на 24%.

Снижение показателей также зафиксировано в Адыгее — со 158 до 146 учреждений, и в Калмыкии — с 48 до 43 клиник.

В то же время Краснодарский край демонстрирует рост: число зарегистрированных на платформе клиник увеличилось с 2754 до 2831. Более значительный прирост показывает Крым — почти на сотню клиник больше за 3,5 года (с 828 до 915 учреждений). В Астраханской области динамика минимальна: за весь период появилась одна клиника, общее число составило 329.

Аналитики отмечают, что основным драйвером рынка выступает вынужденный спрос. Даже небольшие ограничения в доступности помощи по ОМС приводят к перетоку пациентов в частные клиники. Однако слабые небольшие игроки закрываются или пытаются продать бизнес, тогда как более успешные клиники продолжают развиваться.

Мария Хоперская