Прокуратура нашла нарушения при использовании рентген-установок на вокзалах Сочи

Арбитражный суд Краснодарского края привлек директора Южного филиала ООО «РЖД-Транспортная безопасность» («РЖД-ТБ») Александра Лютика к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением лицензионных требований). Ему назначен штраф в размере 5 тыс. руб. Соответствующее решение опубликовано в системе kad.arbitr.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Основанием послужила проверка Сочинской транспортной прокуратуры, выявившая нарушения при эксплуатации источников ионизирующего излучения на трех объектах: железнодорожных вокзалах «Сочи», «Олимпийский парк» и вокзальном комплексе в аэропорту Сочи.

Установлено, что сотрудники ООО «РЖД-ТБ» использовали для досмотра пассажиров и багажа 15 рентгеновских установок «Инспектор 65/75ZX» (восемь — на вокзале Сочи, четыре — в Олимпийском парке, три — в аэропорту). Однако деятельность с данными источниками ионизирующего излучения велась без необходимого санитарно-эпидемиологического заключения.

«Отсутствие требуемых законодательством документов (санитарно-эпидемиологического заключения на эксплуатируемое оборудование) является нарушением санитарно-противоэпидемических требований, влечет возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, свидетельствует о грубом нарушении лицензионных требований, предусмотренных пп. "б" п. 4 Положения (утвержденного постановлением правительства РФ от 25.01.2022 №45), а также создает препятствия в их безопасном использовании работниками ООО "РЖД-ТБ" для проведения досмотра багажа пассажиров в целях исполнения требований законодательства о транспортной безопасности»,— говорится в решении суда.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Наталья Решетняк