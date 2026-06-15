Лавров призвал не гадать о сроках окончания СВО

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал не гадать о возможных сроках окончания украинского конфликта. Об этом дипломат заявил в разговоре с журналистами по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Я бы не стал сейчас гадать. Все решается, как сказал президент Владимир Путин, в условиях, когда Запад не выполняет своих обязательств, — отметил он, — когда из-за агрессивной политики ЕС вместе с Британией саботируются договоренности Аляски».

Сергей Лавров напомнил слова президента России о том, что «все решается на линии фронта, все решается российскими военными, на которых смотрит вся страна».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в начале мая говорил, что «близится завершение» боевых действий. По его словам, наработки по Украине позволяют говорить о приближении урегулирования. В начале этого месяца он указывал, что конфликт «длится долго», но Москве важно добиться поставленных целей. В дни проведения ПМЭФ Владимир Путин заявил, что Россия готова и хочет договориться с Украиной мирными средствами на базе Анкориджа.